ЕГЭ-скандал в Екатеринбурге продолжается: Рособрнадзор отделывается отписками
Родители свердловских выпускников, сдававших ЕГЭ по английскому языку, начали получать ответы из Рособрнадзора на свои жалобы.
Родители свердловских выпускников, сдававших ЕГЭ по английскому языку, начали получать ответы из Рособрнадзора на свои жалобы.
«Иначе, как отписки, это не назовешь», — сообщила ЕАН мама одного из подростков.
«Наши дети получили за эссе ноль баллов, и мы требовали пересмотреть эти результаты или хотя бы обосновать оценку. Однако нам прислали формальную отписку о том, что оснований для изменения результатов нет. А почему их нет — из этого письма совершенно неясно, никаких объяснений не приводится. Я знаю, что некоторым другим выпускникам добавили к итоговой оценке по одному баллу, что, пожалуй, можно расценивать как издевательство, и опять же никак это не объяснили», — рассказывает женщина.
Теперь родители уповают на помощь президента. Под соответствующей петицией в адрес Владимира Путина и министра образования Ольги Васильевой за пару дней подписалось около 400 человека, многие из них — свердловчане. По данным авторов обращения, на Урале ноль баллов за эссе получили 80% детей, сдававших ЕГЭ
Напомним, выпускникам объяснили, что они не раскрыли тему сочинения, которая звучала как «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху». Как рассказывают родители, проверяющие посчитали, что если в каждом абзаце не употребляется само слово «успех», то работа не соответствует заявленной теме. Обращение с апелляцией в конфликтную комиссию при этом результата не дало — там продолжают настаивать, что тема не раскрыта. Возмущенные родители не теряют надежды оспорить результаты или, хотя бы, добиться, чтобы у выпускников следующего года не было аналогичных проблем.