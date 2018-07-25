ЕГЭ-скандал в Екатеринбурге продолжается: Рособрнадзор отделывается отписками

Источник: РИА "Новости"

«Иначе, как отписки, это не назовешь», — сообщила ЕАН мама одного из подростков.

«Наши дети получили за эссе ноль баллов, и мы требовали пересмотреть эти результаты или хотя бы обосновать оценку. Однако нам прислали формальную отписку о том, что оснований для изменения результатов нет. А почему их нет — из этого письма совершенно неясно, никаких объяснений не приводится. Я знаю, что некоторым другим выпускникам добавили к итоговой оценке по одному баллу, что, пожалуй, можно расценивать как издевательство, и опять же никак это не объяснили», — рассказывает женщина.

Теперь родители уповают на помощь президента. Под соответствующей петицией в адрес Владимира Путина и министра образования Ольги Васильевой за пару дней подписалось около 400 человека, многие из них — свердловчане. По данным авторов обращения, на Урале ноль баллов за эссе получили 80% детей, сдававших ЕГЭ по-английскому.