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09:23 (мск), источник: ЕАН

ЕГЭ-скандал в Екатеринбурге продолжается: Рособрнадзор отделывается отписками

Родители свердловских выпускников, сдававших ЕГЭ по английскому языку, начали получать ответы из Рособрнадзора на свои жалобы.

Источник: РИА "Новости"

«Иначе, как отписки, это не назовешь», — сообщила ЕАН мама одного из подростков.

«Наши дети получили за эссе ноль баллов, и мы требовали пересмотреть эти результаты или хотя бы обосновать оценку. Однако нам прислали формальную отписку о том, что оснований для изменения результатов нет. А почему их нет — из этого письма совершенно неясно, никаких объяснений не приводится. Я знаю, что некоторым другим выпускникам добавили к итоговой оценке по одному баллу, что, пожалуй, можно расценивать как издевательство, и опять же никак это не объяснили», — рассказывает женщина.

Теперь родители уповают на помощь президента. Под соответствующей петицией в адрес Владимира Путина и министра образования Ольги Васильевой за пару дней подписалось около 400 человека, многие из них — свердловчане. По данным авторов обращения, на Урале ноль баллов за эссе получили 80% детей, сдававших ЕГЭ по-английскому.

Напомним, выпускникам объяснили, что они не раскрыли тему сочинения, которая звучала как «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху». Как рассказывают родители, проверяющие посчитали, что если в каждом абзаце не употребляется само слово «успех», то работа не соответствует заявленной теме. Обращение с апелляцией в конфликтную комиссию при этом результата не дало — там продолжают настаивать, что тема не раскрыта. Возмущенные родители не теряют надежды оспорить результаты или, хотя бы, добиться, чтобы у выпускников следующего года не было аналогичных проблем.

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