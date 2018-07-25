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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В двух районах Санкт-Петербурга испытывают на прочность теплосети

Специалисты просят не приближаться к местам вытекания воды.

Лето — самое время подготовки к новому отопительному сезону. В среду 25 июля и четверг 26 июля «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания тепловых сетей в двух районах города. Проверять трубы на прочность и плотность будут в Кировском и Красносельском районах.

Так, 25 июля в зону особого внимания специалистов попадут теплосети на Автомобильной улице, улице Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого и улице Козлова, а также на проспектах Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайном.

На следующий день будут проверять трубы на проспекте Маршала Жукова и улицах Червонного Казачества, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге и Доблести.

Особо отмечается, что испытывают теплосети не кипятком, а водой не горячее 40 градусов.

— При обнаружении любых признаков повреждений коммуникаций в указанных границах просьба сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 или 112, — говорят в «Теплосети» и просят не приближаться к месту вытекания воды и не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Ущерб застрахован.

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