В двух районах Санкт-Петербурга испытывают на прочность теплосети

Лето — самое время подготовки к новому отопительному сезону. В среду 25 июля и четверг 26 июля «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания тепловых сетей в двух районах города. Проверять трубы на прочность и плотность будут в Кировском и Красносельском районах.

Так, 25 июля в зону особого внимания специалистов попадут теплосети на Автомобильной улице, улице Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого и улице Козлова, а также на проспектах Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайном.

На следующий день будут проверять трубы на проспекте Маршала Жукова и улицах Червонного Казачества, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге и Доблести.

Особо отмечается, что испытывают теплосети не кипятком, а водой не горячее 40 градусов.