В Свердловской области появилась первая библиотека на колесах
Раз в месяц библиобус будет объезжать населенные пункты, где нет своих читален.
Раз в месяц библиобус будет объезжать населенные пункты, где нет своих читален.
На Среднем Урале появилась первая библиотека на колесах. Современную мобильную читальню презентовали в Ирбитском районе. На данный момент книжный фонд библиобуса составляют 500 изданий, среди которых и произведения известных уральских писателей.
Сегодня в Ирбитском районе 103 населенных пункта и только в 35 из них есть библиотеки. Оставшиеся 68 поселений и будет обслуживать библиобус. Приезжать в каждый передвижная читальня будет раз в месяц.
— В библиобусе также есть мобильный офис с доступом к порталу Госуслуг и несколько ноутбуков с клавиатурой Брайля. Кроме того, Библиобус оборудован сдвижным тентом и мощным генератором. На приобретение комплекса в муниципальном бюджете было заложено четыре миллиона рублей, — рассказали в Департаменте информполитики региона.
В прошлом году Свердловская область вошла в топ-20 самых читающих регионов страны, став финалистом всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Популяризации чтения активно поспособствовала «Библионочь». В этом году площадками акции стали 558 библиотек в 87 муниципалитетах. Мероприятие посетили порядка 30 тысяч человек. Порядка 3000 гостей записались в библиотеки.