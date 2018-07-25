В Свердловской области появилась первая библиотека на колесах

На Среднем Урале появилась первая библиотека на колесах. Современную мобильную читальню презентовали в Ирбитском районе. На данный момент книжный фонд библиобуса составляют 500 изданий, среди которых и произведения известных уральских писателей.

Сегодня в Ирбитском районе 103 населенных пункта и только в 35 из них есть библиотеки. Оставшиеся 68 поселений и будет обслуживать библиобус. Приезжать в каждый передвижная читальня будет раз в месяц.

— В библиобусе также есть мобильный офис с доступом к порталу Госуслуг и несколько ноутбуков с клавиатурой Брайля. Кроме того, Библиобус оборудован сдвижным тентом и мощным генератором. На приобретение комплекса в муниципальном бюджете было заложено четыре миллиона рублей, — рассказали в Департаменте информполитики региона.