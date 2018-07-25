В вонючей речке Новая в Санкт-Петербурге гибнут утки с утятами
Только за один день и в одном месте насчитали семь мертвых птиц.
Только за один день и в одном месте насчитали семь мертвых птиц.
Прогулки вдоль реки Новой в Кировском районе
— Пока власти города в очередной раз пытаются почистить реку Новая и по полгода ждут результатов экспертиз, там потихоньку начали гибнуть утки и их птенцы. За 24 июля мы насчитали минимум семь штук. И это только в одном месте — около коллектора на углу улиц Козлова и Солдата Корзуна, — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Александр Дебин.
Погибшие утки всплыли на поверхность воды хвостиками кверху.
— Зрелище печальное, — подтверждают подписчики сообщества.
Местные жители вспоминают, что несколько десятилетий назад река была чистая и в ней даже купались и ловили рыбу. Впрочем, некоторые рыбаки и сейчас отваживаются забросить удобку в Новую и даже хвастаются крупным уловом.