В вонючей речке Новая в Санкт-Петербурге гибнут утки с утятами

Прогулки вдоль реки Новой в Кировском районе Санкт-Петербурга давно уже не доставляют никакого удовольствия. По словам местных жителей, пахнет там так, что даже окна соседних домов открывать страшно. А теперь в мутных и вонючих водах Новой начали гибнуть утки.

— Пока власти города в очередной раз пытаются почистить реку Новая и по полгода ждут результатов экспертиз, там потихоньку начали гибнуть утки и их птенцы. За 24 июля мы насчитали минимум семь штук. И это только в одном месте — около коллектора на углу улиц Козлова и Солдата Корзуна, — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Александр Дебин.

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Погибшие утки всплыли на поверхность воды хвостиками кверху.

— Зрелище печальное, — подтверждают подписчики сообщества.