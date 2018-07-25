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09:49 (мск), источник: ИА REGNUM

«Мариинский» вновь покоряет Дальний Восток

В свой третий гастрольный вояж отправился на Дальний Восток прославленный Государственный академический Мариинский театр. Он выступит во Владивостоке, а также в китайском Гуанчжоу и японском Саппоро.

Третий международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» открылся вчера во Владивостоке одной из самых ярких своих постановок — балетом «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Поклонники хореографического искусства края также увидят «Времена года» и «Золушку» Сергея Прокофьева.

Прочтение Андреем Кончаловским балета «Война и мир» Сергея Прокофьева представит китайской публике маэстро Валерий Гергиев. В японском Саппоро дирижер выступит с Молодежным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля.

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