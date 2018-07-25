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09:42 (мск), источник: Podrobno.uz

Рамзан Кадыров поздравил Мирзиёева и выложил специальный ролик в соцсетях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем рождения и выложил на своей странице в социальной сети «В контакте» приуроченный к этому событию видеоролик, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Между Чеченской Республикой и Узбекистаном сложились исключительно тёплые и дружеские отношения. Они в полной мере соответствуют духу и букве тесного сотрудничества между Россией и Республикой Узбекистан. Осенью минувшего года я посетил Узбекистан, встретился с Шавкатом Миромоновичем, руководителями правительства, губернаторами Самаркандской и Бухарской областей, побывал на предприятиях и в святых сердцу каждого мусульманина местах», — написал Кадыров.

По его словам, в продолжительной беседе с Мирзиёевым он почувствовал, что в Узбекистане грядут большие перемены, которые будут способствовать развитию экономики, социальной сферы, науки и культуры братской страны, укреплению традиционных братских связей с Россией.

«Прошедшее время показывает, что эти прогнозы были объективными. Я искренне поздравляю Шавката Миромоновича с днём рождения, желаю крепкого здоровья, а также мира, стабильности и процветания Узбекистану!», — написал Кадыров.

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