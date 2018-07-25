Внезапные проверки на ремонтируемых дорогах по стране

Источник: Noi.md

Как сообщило отраслевое ведомство, во время проверок, проведенных в селе Новоселовка Тараклийского района, был выявлен ряд нарушений относительно порядка проведения ремонтных дорог.

В частности, слой асфальта был уложен без очистки проезжей части и без применения битумной эмульсии. Подрядчик получил предупреждение, и его обязали устранить слой некачественно уложенного асфальта. Эти недостатки уже были устранены — уложенный асфальт без соблюдения технологий был очищен и заменен. Участок дороги будет введен в эксплуатацию только после того, как Государственная администрация автомобильных дорог проведет повторную проверку качества работ.

Такие внеплановые визиты проводятся по всей стране, чтобы проверить, как экономические агенты, участвующие в ремонте дорог в рамках Программы «Хорошие дороги для Молдовы» соблюдают стандарты качества работ. В случае выявления нарушений, подрядчики обязаны повторно, за свой счет, осуществить ремонтные работы. Дороги вводятся в эксплуатацию только после того, как проведет экспертизу лаборатория Государственной администрации автодорог.

«Эти 1200 км должны быть качественными. Мы проводим внеплановые проверки на всех строительных участкахв стране. Мы не отслеживаем скорость осуществления ремонтных работ, а их качество», — отметил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.