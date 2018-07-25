Как спастись от астероидов
Об угрозе падения небесных тел и защите от нее — в материале ТАСС.
Об угрозе падения небесных тел и защите от нее — в материале ТАСС.
Метеориты, которые могут представлять угрозу для человека, падают на Землю относительно часто. За прошедшие 100 лет на территории России произошло как минимум два таких опасных события: падение
Одним из наиболее интересных направлений космических исследований вопрос защиты от астероидов назвал 23 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Какие космические тела опасны и как можно от них защититься, рассказал ТАСС научный руководитель Института астрономии РАН, председатель экспертной группы по космическим угрозам Борис Шустов.
По словам ученого, на сегодня человечество, в основном благодаря усилиям США, выявило практически все потенциально опасные небесные тела размером более 1 км. Обнаружением опасных астероидов и комет, их изучением, оценкой рисков занимается созданное при НАСА специальное подразделение — Planetary Defense Coordination Office.
Падение астероида размером 1 км вызвало бы глобальную катастрофу, но «вероятность столкновения с подобным телом исчезающе мала, и такие потенциальные угрозы не представляют практического интереса», отметил Шустов.
Реальную опасность для Земли и ее обитателей представляют тела небольшого по космическим меркам размера — 50 м и меньше. В этот диапазон попадут, например, тунгусское и челябинское тела. «По астрономическим понятиям челябинское тело совсем небольшое (около 17 м), но видите, сколько оно наделало шума и даже ущерб нанесло солидный», — сказал Шустов.
Хотя эти относительно небольшие метеориты никак не могут вызвать глобальную катастрофу, их падения происходят гораздо чаще. Если гигантский астероид (километрового масштаба) может прилететь на Землю раз в 10 млн лет, то тела типа челябинского могут падать каждые 10−20 лет, пояснил ученый.
Представитель РАН отметил, что сейчас мы обладаем очень скудной информацией по метеоритам от 50 м и меньше.
Мы знаем, где находятся, можем проконтролировать, то есть спрогнозировать движение, оценить вероятность столкновения всего для 1% опасных астероидов размером 50 м. А о телах еще меньшего размера, как челябинское, мы не знаем практически ничего — они слишком малы, чтобы обнаружить их на большом расстоянии.
Шустов отметил, что жителям Челябинска сильно повезло — метеорит вошел в атмосферу по пологой траектории и взорвался на большой высоте. «Взрыв произошел на высоте около 24 км, поэтому последствия не такие серьезные, как могли бы быть. Если бы тело входило по гораздо более крутой траектории и взрыв произошел гораздо ближе к поверхности Земли, то мало бы не показалось — разрушения и жертвы были бы страшные», — пояснил ученый.
Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в 80 км от города Сатка Челябинской области. По данным МЧС, во многих домах Сатки, а также в зданиях Челябинска, фронтом стоящих к месту падения, были выбиты стекла.
Шустов подчеркнул, что «челябинское тело не было обнаружено никакими средствами вплоть до входа в атмосферу
По словам директора Института астрономии РАН, в России нужно создавать систему обнаружения метеоритов. Сейчас «мы в основном опираемся на те данные, которые дают нам американские системы или работающие в кооперации с НАСА», сказал Шустов. При этом на государственном уровне проблемой
Система НАСА дает более 98% мировой информации об объектах, сближающихся с Землей. На долю же российских средств обнаружения приходится менее 0,1%.
Для решения этой вполне практической проблемы нужна постоянная и плотная работа на уровне серьезной службы. Для этого наше государство должно определиться, будем ли мы действительно работать в этом направлении. И если да, то тогда нужна поддержка на системном уровне.
Специалист добавил, что в России в рамках Роскосмоса работает эффективная система мониторинга космического мусора, но проблема
При этом, отметил ученый, в России есть заделы для решения проблемы
Телескоп под Иркутском понадобится для обнаружения тел на дальних подступах к Земле — за месяц и более до возможного сближения. Но необходимо также развивать систему обнаружения на ближних дистанциях. «Вторая часть — создание сети наземных телескопов, небольшого размера, диаметром около 50 см, но их должно быть много. Они нужны, чтобы очень оперативно обнаруживать на ближних подступах тела типа челябинского и успевать предупредить об опасности», — сообщил он.
«Пока все, что делается у нас в России, — это работы, проводимые на инициативном уровне. То есть по мере скромных возможностей научных институтов — время от времени и главным образом в научных интересах», — отметил ученый. В частности, имеется сеть телескопов МГУ им. М. В. Ломоносова, сеть телескопов ИПМ им. М. В. Келдыша, но все эти средства не скоординированы на системном уровне.
По словам Шустова, серьезным вызовом в проблеме обнаружения опасных небесных тел являются так называемые дневные астероиды. Это небесные тела, летящие к Земле со стороны дневного неба. В этом случае наземные и даже околоземные оптические средства обнаружения не могут работать эффективно
Со стороны дневного неба, уточнил Шустов, прилетает половина таких тел, как челябинское. Заблаговременно обнаружить их можно только из космоса, причем с достаточного удаления от Земли. «Поэтому мы предложили разместить между Солнцем и Землей в так называемой точке L1 (на расстоянии 1,5 млн км от Земли) космический аппарат с небольшим телескопом размером всего 25 см, чтобы смотреть на окрестности Земли со стороны. Проект называется СОДА (Система обнаружения дневных астероидов)», — рассказал ученый.
СОДА получила положительные оценки как российских, так и западных экспертов. Однако, отметил Шустов, и здесь «нужна поддержка, так как институт РАН не в состоянии реализовать даже самый маленький космический проект». Ученый надеется, что Роскосмос рассмотрит проект СОДА в 2019 году и примет определенное решение.
Говоря о мерах противодействия метеоритам, Шустов рассказал, что с телами типа челябинского сегодня ничего нельзя (да и не нужно) сделать, кроме выполнения мер гражданской обороны.
Мы рассчитываем систему обнаружения подобных тел таким образом, чтобы дать точную и исчерпывающую информацию потребителю — МЧС. Чтобы у министерства было время не менее чем
четыре-десятьчасов для предупреждения население или даже эвакуации жителей. Также, возможно, в области потенциального поражения нужно будет приостановить какое-тоопасное производство.
Для более крупных тел при достаточном времени упреждения рассматриваются различные способы противодействия — заблаговременное изменение орбиты или разрушения таких тел, добавил специалист.
«Ученые ждут, что государство поддержит эти работы на системном уровне, и готовы помочь в работе по созданию национальной системы противодействия космическим угрозам», — подытожил Шустов.
Валерия Решетникова