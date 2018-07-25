Строители уложили на ж/д части Крымского моста первые рельсы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Таким образом, как отметили в инфоцентре, над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно.
«Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани к Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Если на автодороге строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям», — пояснили в инфоцентре.
На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км (его готовность составляет более 80%), который создается в рамках развития
«На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. “Дышат” и сами пролетные строения моста. Поэтому между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов (всего таких швов 614), а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии»
Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Проектом предусмотрены скорости движения: для пассажирских поездов — 120 км/ч, для грузовых составов — 80 км/ч. При этом при проектировании был взят в расчет режим эксплуатации как пролетных строений моста, так и верхнего строения пути в диапазоне температур от —27 до 57 градусов по Цельсию.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено 16 мая. Движение поездов начнется в 2019 году.