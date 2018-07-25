Строители уложили на ж/д части Крымского моста первые рельсы

Таким образом, как отметили в инфоцентре, над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно.

«Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани к Керчи. В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Если на автодороге строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям», — пояснили в инфоцентре.

На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги. Это двухпутный участок линейной протяженностью почти 40 км (его готовность составляет более 80%), который создается в рамках развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и создания сухогрузного района морского порта Тамань. В 2014 году в проект было включили ответвление к Крымскому мосту. На железнодорожном подходе уложен бесстыковой путь с рельсовыми плетями длиной в перегон.

«На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений. Дело в том, что рельсы испытывают значительные напряжения как от воздействия подвижного состава, так и от температуры окружающего воздуха. “Дышат” и сами пролетные строения моста. Поэтому между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов (всего таких швов 614), а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык. Он компенсирует продольные перемещения рельсовых плетей при температурном воздействии» Евгений Чибышев руководитель проекта на участке строительства Крымского моста

Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Проектом предусмотрены скорости движения: для пассажирских поездов — 120 км/ч, для грузовых составов — 80 км/ч. При этом при проектировании был взят в расчет режим эксплуатации как пролетных строений моста, так и верхнего строения пути в диапазоне температур от —27 до 57 градусов по Цельсию.