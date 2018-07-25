Кубанские хирурги провели 83-летней пациентке уникальную операцию
Женщина поступила в краевую клиническую больницу № 2 с аневризмой брюшного отдела аорты. Подобную операцию провели впервые в Краснодарском крае и второй раз в ЮФО.
Женщина поступила в краевую клиническую больницу № 2 с аневризмой брюшного отдела аорты. Подобную операцию провели впервые в Краснодарском крае и второй раз в ЮФО.
Особенностью этой аневризмы были не только ее размеры — более 90 мм — но и небольшая шейка. Это не давало прооперировать женщину стандартным эндоваскулярным методом — не было возможности установить
Врачи приняли решение использовать методику параллельных
«Такой вид операции сопоставим с открытой хирургией по отдаленным результатам, однако менее травматичен для пациента. Операция прошла успешно, женщина выписана», — сообщили