Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Больше не поверят в агрессию России»: как Усик расстроил Киев
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
У-вэй: 5 принципов правильного безделья
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10:47 (мск), источник: Кубань 24

Кубанские хирурги провели 83-летней пациентке уникальную операцию

Женщина поступила в краевую клиническую больницу № 2 с аневризмой брюшного отдела аорты. Подобную операцию провели впервые в Краснодарском крае и второй раз в ЮФО.

Особенностью этой аневризмы были не только ее размеры — более 90 мм — но и небольшая шейка. Это не давало прооперировать женщину стандартным эндоваскулярным методом — не было возможности установить стент-графт под почечными артериями. Учитывая возраст и сопутствующую патологию, открытая операция также была невозможна.

Врачи приняли решение использовать методику параллельных стент-графтов. Она заключается в одномоментном эндопротезировании аорты с перекрытием одной или двух почечных артерий. Необходимо было перекрыть две артерии. Чтобы сохранить в них кровоток, вместе с основным стент-графтом в аневризму брюшного отдела аорты в почечные артерии установили еще два стент-графта. Это позволило герметично изолировать аневризму из кровотока без подтеканий.

«Такой вид операции сопоставим с открытой хирургией по отдаленным результатам, однако менее травматичен для пациента. Операция прошла успешно, женщина выписана», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Все новости региона
 В ФК «Сочи» перешел центральный защитник Иван Миладинович
Кубанский след на чемпионате мира по футболу
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь