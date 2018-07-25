Кубанские хирурги провели 83-летней пациентке уникальную операцию

Особенностью этой аневризмы были не только ее размеры — более 90 мм — но и небольшая шейка. Это не давало прооперировать женщину стандартным эндоваскулярным методом — не было возможности установить стент-графт под почечными артериями. Учитывая возраст и сопутствующую патологию, открытая операция также была невозможна.

Врачи приняли решение использовать методику параллельных стент-графтов. Она заключается в одномоментном эндопротезировании аорты с перекрытием одной или двух почечных артерий. Необходимо было перекрыть две артерии. Чтобы сохранить в них кровоток, вместе с основным стент-графтом в аневризму брюшного отдела аорты в почечные артерии установили еще два стент-графта. Это позволило герметично изолировать аневризму из кровотока без подтеканий.