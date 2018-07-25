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10:49 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти: Половина мусорных площадок в Калининграде оборудована с нарушениями

Половина площадок для сбора твёрдых бытовых отходов в Калининграде оборудована с нарушением санитарных правил. Об этом на оперативном совещании сообщила начальник отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Людмила Живаева.

Источник: Калининград.Ru

Всего в Калининграде расположено 920 таких площадок. Из них 537 находятся на придомовой территории, а ещё 383 — на городских землях. На 436 объектах нашли нарушения.

«Основные требования — это ограждение с трёх сторон и твёрдое покрытие. Но есть и более мелкие нарушения, которые мы заставляем устранять. Контейнерные площадки, расположенные на придомовых территориях, являются общим имуществом собственников жилья, санитарное и техническое обслуживание которых осуществляется управляющими компаниями», — сказала Живаева.

Глава Калининграда Алексей Силанов призвал не драматизировать ситуацию. «Не надо утрировать проблему. Мы говорим о требованиях и местах, где они выполнены не в полной мере. Это может быть даже отсутствие таблички о вывозе мусора», — уточнил мэр.

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