Власти: Половина мусорных площадок в Калининграде оборудована с нарушениями

Источник: Калининград.Ru

Всего в Калининграде расположено 920 таких площадок. Из них 537 находятся на придомовой территории, а ещё 383 — на городских землях. На 436 объектах нашли нарушения.

«Основные требования — это ограждение с трёх сторон и твёрдое покрытие. Но есть и более мелкие нарушения, которые мы заставляем устранять. Контейнерные площадки, расположенные на придомовых территориях, являются общим имуществом собственников жилья, санитарное и техническое обслуживание которых осуществляется управляющими компаниями», — сказала Живаева.