В Боталово-4 на Бору построят детсад на 160 мест

Источник: Reuters

Детсад будет находиться в третьем квартале. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 100 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, здание будет двухэтажным с площадью застройки 2,09 тысячи квадратных метров. Он запланирован на 160 мест.

Источник финансирования — средства федерального, областного и местного бюджетов. Компания-победитель должна будет выполнить работы не позднее 1 мая 2019 года.

Сам электронный аукцион состоится 16 августа 2018 года. Подавать заявки на участие можно до 10 августа.