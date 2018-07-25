В Боталово-4 на Бору построят детсад на 160 мест
Объявлен аукцион по поиску подрядчика для строительства детского сада в районе Боталово-4 на Бору. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Объявлен аукцион по поиску подрядчика для строительства детского сада в районе Боталово-4 на Бору. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Детсад будет находиться в третьем квартале. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 100 тысяч рублей.
Согласно техзаданию, здание будет двухэтажным с площадью застройки 2,09 тысячи квадратных метров. Он запланирован на 160 мест.
Источник финансирования — средства федерального, областного и местного бюджетов.
Сам электронный аукцион состоится 16 августа 2018 года. Подавать заявки на участие можно до 10 августа.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Окский берег» будет построен второй детский сад. Цена контракта составляет 232,7 миллиона рублей. Новый детский сад рассчитан на 240 мест. По контракту работы должны завершиться до 25 декабря 2018 года.