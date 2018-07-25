Аренда пляжа на Кунгасном стоит смешных денег

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«Хочу ознакомиться с перспективным планом и надеюсь его увидеть в ближайшее время, — подчеркнул глава Владивостока. — Хорошо, что вход и въезд у вас свободный, есть туалеты, чистые урны и более менее благоустроена территория, но она находятся пока лишь в удовлетворительном состоянии. Нарушений много. Их необходимо срочно устранять».

Арендатор доложил, что уже сейчас есть японский инвестор, который готов вложить средства в развитие территории. Здесь планируется построить гостиницу, круглогодичный водный центр и благоустроить территорию.

«Мы самостоятельно провели по территории так называемую “тропу здоровья”. Готовы за собственные средства сделать полноценную пешеходную зону с велодорожкой на протяжении всего участка», — добавил Алексей Шлыков.

Глава города по итогам визита на Кунгасный поручил специалистам профильных управлений администрации города разобраться во всех вопросах, связанных с арендой данного участка, в том числе и размере арендной платы.