Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле об убийстве фигуриста Тена появился скандальный поворот
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
У-вэй: 5 принципов правильного безделья
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Умер актер Александр Исаков, игравший в ряде популярных сериалов
Самолет пропал при перелете из Новосибирска
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
11:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Аренда пляжа на Кунгасном стоит смешных денег

Вопросы добросовестной уплаты налогов возникли у мэра Виталия Веркеенко к арендатору Кунгасного, который платит за аренду пляжа 1600 рублей в год, сообщает DEITA. RU со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: Reuters

«Хочу ознакомиться с перспективным планом и надеюсь его увидеть в ближайшее время, — подчеркнул глава Владивостока. — Хорошо, что вход и въезд у вас свободный, есть туалеты, чистые урны и более менее благоустроена территория, но она находятся пока лишь в удовлетворительном состоянии. Нарушений много. Их необходимо срочно устранять».

Арендатор доложил, что уже сейчас есть японский инвестор, который готов вложить средства в развитие территории. Здесь планируется построить гостиницу, круглогодичный водный центр и благоустроить территорию.

«Мы самостоятельно провели по территории так называемую “тропу здоровья”. Готовы за собственные средства сделать полноценную пешеходную зону с велодорожкой на протяжении всего участка», — добавил Алексей Шлыков.

Глава города по итогам визита на Кунгасный поручил специалистам профильных управлений администрации города разобраться во всех вопросах, связанных с арендой данного участка, в том числе и размере арендной платы.

Михаил Грач.

Все новости региона
 "Грязный" завод Владивостока представил план по очищению
Предельный возраст чиновника установлен в Приморье
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь