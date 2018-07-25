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11:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Под Челябинском построят гольф-клуб

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля, ФедералПресс. Вероятно, объект будет готов уже к 2020 году.

В пригороде Челябинска хотят построить гольф-клуб. Объект может появиться в Сосновском районе, рядом с поселком Западный. Сегодня губернатор Борис Дубровский встретился с потенциальными инвесторами, сообщает пресс-служба правительства.

«Область открыта для подобных инвестиций, — отметил глава региона. — Очень важно, что проект будет круглогодичным, предполагается развивать активный семейный отдых».

Предполагается, что в здании гольф-клуба будут размещены тренажеры-стимуляторы. Поле зимой можно будет использовать для катания на беговых лыжах. «Гольф — действительно массовый вид спорта: на одном поле с 18 лунками может разместиться до 500 человек. Мы планируем для начала построить поле с тремя лунками. Важно, что гольф-курорт будет рассчитан на детско-юношеский спорт — это будет тренировочная база для профессиональных спортсменов», — рассказал президент компании Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков.

По его словам, гольф-клуб может быть построен уже к 2020 году. Для поддержки инвестпроекта Борис Дубровский поручил создать рабочую группу под руководством заместителя губернатора Евгения Редина. Также в нее войдут вице-губернатор Сергей Шаль, глава минспорта Леонид Одер, глава Сосновского района Евгений Ваганов, президент Pine Creek Golf Resort Олег Кустиков и руководитель регионального агентства инвестиционного развития Алексей Бобов.

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