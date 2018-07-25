Школьный базар в Сормовском районе начинает свою работу около универмага «Сормовские Зори»

Отмечается, что на школьном базаре родители и ученики смогут найти все необходимое без суеты и очередей: тетради, канцелярские товары, рюкзаки. Помимо товаров для школы, на базаре будут представлены также и принадлежности для учебы студента ВУЗа и для работы офисного сотрудника.

«Каждый год мы открываем для наших посетителей школьный базар! Это очень удобно, когда в одном месте можно полностью собрать ребёнка в школу, а большой выбор товаров порадует учеников всех возрастов. Приглашаем всех в универмаг “Сормовские Зори” на школьный базар. И, конечно, поздравляем всех учеников, студентов и их родителей с началом нового учебного года», — говорит генеральный директор универмага «Сормовские Зори» Иван Сипров.