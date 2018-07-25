Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чубайса захотели допросить по делу о многомиллионном хищении
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
У-вэй: 5 принципов правильного безделья
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Вероятность послеродовой депрессии научились определять по мимике
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Умер актер Александр Исаков, игравший в ряде популярных сериалов
Самолет пропал при перелете из Новосибирска
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
11:16 (мск), источник: Вести Приморье

Бухта Стеклянная может исчезнуть с лица Земли. Видеорепортаж Марии Ежевской

От бухты Стеклянной вскоре останутся лишь воспоминания. Шлифованную морем прозрачную гальку сменит песок. В чем причина, и почему отдыхающие не рады видеть на этом пляже гостей из Поднебесной?

Источник: Вести Приморье

Мария Ежевская, корреспондент: «Отдыхающие среди стекла. Самая колоритная бухта Владивостока исчезает. О необычном месте узнали иностранные туристы. И осмотром пляжа они не ограничились, начали уносить стекляшки в качестве сувениров, причем пакетами».

— Автобусы один за одним приходят. И каждый китаец, все китайцы уезжают вот с такими пакетами.

О «диком» туризме написал даже один из главных журналов мира National Geographic. «Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты» — под таким заголовком вышел материал. Издание назвало трагедией мародерство в бухте Стеклянная.

И хотя приморский эксклюзивный пляж вырос из хранилища отходов, в ближайшую бухту свозили брак из Кипарисовского стекольного завода и Фарворового, а также мусор со всего Владивостока, творение моря до сих восхищает приезжих.

Георгий Чернышов, турист: «Я приехал из Сибири. Во Владивостоке во второй раз. Первый — был зимой. Этот пляж абсолютно уникальный. Я о нем наслышан. Вот впервые приехал посмотреть».

Галина Гермашева, турист: «Я приехала с Калмыкии, на этом пляже стеклянном впервые. Это удивление».

Во время загрузки произошла ошибка.

Но россиян шлифованное стекло не привлекает. Да и на входе в бухту есть специальное предупреждение. Однако теперь с таким потоком интуристов, продублировать его стоит и на китайском.

— Китайцы приезжают, вот автобус пришел, собирают. Им почему-то это нравится. — Что-то собирали, рассматривали. — Только группами видела. — Мы тут третий день, и каждый день здесь по несколько групп приезжает, собирает эти камешки-стеклышки.

Приморские экологи проблемы в ситуации не видят. Говорят, с годами от бухты Стеклянная останется лишь название и без помощи гостей из Поднебесной.

Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук: «Пройдет еще 10—20—30 лет, и стекло превратится окончательно в песок. Вы же знаете, что стекло делают из песка кварцевого, который расплавляется. Поэтому в природу вернется то, что у нее когда-то взяли».

Чтобы «китайская рука» не ускорила естественный процесс издание «South China Morning Post» в своей статье сообщило, что дипломаты КНР запретили соотечественникам увозить стеклянную гальку.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь