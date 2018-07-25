Бухта Стеклянная может исчезнуть с лица Земли. Видеорепортаж Марии Ежевской

Источник: Вести Приморье

Мария Ежевская, корреспондент: «Отдыхающие среди стекла. Самая колоритная бухта Владивостока исчезает. О необычном месте узнали иностранные туристы. И осмотром пляжа они не ограничились, начали уносить стекляшки в качестве сувениров, причем пакетами».

— Автобусы один за одним приходят. И каждый китаец, все китайцы уезжают вот с такими пакетами.

О «диком» туризме написал даже один из главных журналов мира National Geographic. «Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты» — под таким заголовком вышел материал. Издание назвало трагедией мародерство в бухте Стеклянная.

И хотя приморский эксклюзивный пляж вырос из хранилища отходов, в ближайшую бухту свозили брак из Кипарисовского стекольного завода и Фарворового, а также мусор со всего Владивостока, творение моря до сих восхищает приезжих.

Георгий Чернышов, турист: «Я приехал из Сибири. Во Владивостоке во второй раз. Первый — был зимой. Этот пляж абсолютно уникальный. Я о нем наслышан. Вот впервые приехал посмотреть».

Галина Гермашева, турист: «Я приехала с Калмыкии, на этом пляже стеклянном впервые. Это удивление».

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Но россиян шлифованное стекло не привлекает. Да и на входе в бухту есть специальное предупреждение. Однако теперь с таким потоком интуристов, продублировать его стоит и на китайском.

— Китайцы приезжают, вот автобус пришел, собирают. Им почему-то это нравится. — Что-то собирали, рассматривали. — Только группами видела. — Мы тут третий день, и каждый день здесь по несколько групп приезжает, собирает эти камешки-стеклышки.

Приморские экологи проблемы в ситуации не видят. Говорят, с годами от бухты Стеклянная останется лишь название и без помощи гостей из Поднебесной.

Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук: «Пройдет еще 10—20—30 лет, и стекло превратится окончательно в песок. Вы же знаете, что стекло делают из песка кварцевого, который расплавляется. Поэтому в природу вернется то, что у нее когда-то взяли».