Сотни кишиневцев останутся сегодня без воды и света

Электричества сегодня не будет по следующим адресам:

Кишинёв, сектор Ботаника: — ул. Гренобле, 205 (подъезд 1,2) — 12:00 — 18:00; — ул. Гренобле, 205 (подъезд 1,3) — 12:30 — 14:30 — ул. Гренобле, 205 (подъезд 3,4) — 14:30 — 18:00.

Кишинёв, сектор Ботаника, г. Сынджера: — ул. Фынтына Скинулуй, Сф. Цэрий, ул. и пер. Суверинитэций — частично 09:15 — 19:00.

Кишинёв, сектор Буюканы: — ул. Топорашилор 1−17, 2−16, Скитулуй 1−13, 2−14, Гиочеилор 1−23, 2−22 — 09:15 — 18:00. Кишинёв, сектор Буюканы, г. Ватра: — ул. Феровиарилор, Г. Гимпу, Грэдинилор, Попилор, Ренаштерий — частично 09:10 — 18:00.

Кишинёв, сектор Центр: — ш. Хынчешть 70/4 — 10:00 — 12:00. — ул. Академией 7, Друмул Виилор 30−34, 67−97, Фрумоаса 43−71, 56−88, ш. Хынчешть 40−42, 53, 58, 60, Митр. Гурие Гросу 14, 22, 24, 31, Валя Дическу 91−119, 144−160, В. Докучаев 13, 21−31, 26−42 — 09:15 — 13:15. — ул. М. Лермонтов 15, 19, 37−73, 40, 66−102, пер. М. Лермонтов 23, Сф. Винерь 62, Татарбунар 15, 15/1, 17, 38, Валя Рэдиулуй 26/1 — 09:30 — 19:00. Кишинёв, сектор Чеканы: — ул. Узинилор 201/1 — частично 09:15 — 13:30.

Кишинёв, сектор Чеканы, к. Будешть: — ул. А. Руссо, Балцата, Кишинэулуй, Чирешилор, Колумна, Мурелор, пер. Мурелор, Пинтя Павел, Спикулуй, пер. Спикулуй — частично 09:10 — 17:00. — ул. Арон Пумнул, Будешть, Будешть Ной, Кишинэулуй, Друмул Виилор, Джинта Латинэ, Хумулешть, И. Крянгэ, М. Чиботарь, Месаджер, М. Еминеску, М. САдовяну, Митр. Варлаам, Плопилор, Романтикэ, Салкымилор, Школий, Шоимилор, Студенцилор, Тоамней, Траян — частично 09:00 — 17:00. — ул. Кишинэулуй, пер. Кишинэулуй, Котулуй, пер. Кринилор, Флорилор, И. Крянгэ, Изворул Виеций, М. Еминеску, Величико, Будешть — частично 09:00 — 17:00. Кишинёв, сектор Чеканы, с. Бунець: — ул. Пэдурилор — частично 09:00 — 12:00. Кишинёв, сектор Рышкановка: — бул. Г. Виеру 19 — 13:00 — 17:00; — ул. А. Пушкин 43 — 09:10 — 13:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка, ком. Грэтиешть: — ул. Балкань 6, Гратиешть 999 — частично 09:00 — 19:00.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 022−43−11−11.

Подача воды будет временно прекращена по следующим адресам:

Алба-Юлия, 196 — 206, включая дробные дома; Л. Деляну, 1, 7 — 9, включая дробные дома; Балканское шоссе, 2 — 6, включая дробные дома- с 9−00 до 13−00.

Скиноаса Деал, Скиноаса Вале, 65/2, Александру чел Бун, а также в Дурлештах по улицам: Т. Алимош, переулок Т. Алимош, Б. Лэутару, Рэзешилор, Н. Грибов, Ливезилор-с 9−00 до 17−00.