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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские штрафуют стихийных прокатчиков на Цесаревича

Незаконные аттракционы ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

Стихийный прокат электромобилей на наших набережных для горожан не в новинку. Аттракционы доставляют много радости своим маленьким посетителям. Однако зачастую владельцы техники свои услуги предоставляют незаконно.

Так, полицейские в ходе рейда на Набережной Цесаревича задержали 66-летнего «бизнесмена», мужчина организовал не только прокат автотранспорта для малышей, но и работу батутов. К слову, называться предпринимателем в полном смысле этого слова гражданин права не имел: свидетельство ИП или регистрация в качестве юридического лица у него отсутствовали.

В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административный протокол, всё оборудование изъяли.

Материал об административном правонарушении передан по подведомственности в мировой суд для принятия решения.

Рейды по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности на улицах города проводятся на регулярной основе.

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