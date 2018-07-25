Полицейские штрафуют стихийных прокатчиков на Цесаревича
Незаконные аттракционы ликвидировали.
Незаконные аттракционы ликвидировали.
Стихийный прокат электромобилей на наших набережных для горожан не в новинку. Аттракционы доставляют много радости своим маленьким посетителям. Однако зачастую владельцы техники свои услуги предоставляют незаконно.
Так, полицейские в ходе рейда на Набережной Цесаревича задержали 66-летнего «бизнесмена», мужчина организовал не только прокат автотранспорта для малышей, но и работу батутов. К слову, называться предпринимателем в полном смысле этого слова гражданин права не имел: свидетельство ИП или регистрация в качестве юридического лица у него отсутствовали.
Материал об административном правонарушении передан по подведомственности в мировой суд для принятия решения.
Рейды по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности на улицах города проводятся на регулярной основе.