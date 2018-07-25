Полицейские штрафуют стихийных прокатчиков на Цесаревича

Стихийный прокат электромобилей на наших набережных для горожан не в новинку. Аттракционы доставляют много радости своим маленьким посетителям. Однако зачастую владельцы техники свои услуги предоставляют незаконно.

Так, полицейские в ходе рейда на Набережной Цесаревича задержали 66-летнего «бизнесмена», мужчина организовал не только прокат автотранспорта для малышей, но и работу батутов. К слову, называться предпринимателем в полном смысле этого слова гражданин права не имел: свидетельство ИП или регистрация в качестве юридического лица у него отсутствовали.