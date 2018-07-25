Многофункциональные стадионы оборудуют в школах Иркутска к новому учебному году

В школах №№ 22 и 39 появятся многофункциональные стадионы. В настоящее время там проводится работа по устройству беговой дорожки, ямы для прыжков, баскетбольно-волейбольной площадки, мини-футбольного поля с искусственным покрытием. В школе № 22 кроме этого будет обустроена полоса препятствий. Выполнение на двух объектах составляет почти 70% от общего объема работ.
В лицее № 2 ведется установка универсальной спортивной площадки. Ее обустройство практически завершено. В этом году за счет средств муниципальной казны будет также проведен комплексный ремонт стадиона школы № 38, сообщает пресс-служба администрации города.
«Долгое время у наших школ не было современных стадионов. Мы уже второй год усиленными темпами решаем этот вопрос. Особое внимание уделяем качеству работ и срокам, — отметил мэр Иркутска. — Очень важно, чтобы у школьников была возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Убежден, воспитать перспективных спортсменов можно только на хороших стадионах!».
Работы по обустройству спортивных сооружений ведутся на территории еще восьми общеобразовательных учреждений в рамках реализации программы «Народные инициативы». Спортивные площадки и корты появятся в школах №№ 65, 73, 32, 6, 80, 77. В школе № 55 будет сделан тир. На территории городской станции юных натуралистов в рамках программы завершены работы по монтажу детского игрового комплекса и спортивных тренажеров.