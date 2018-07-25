В областном центре на 11% снизилось количество случаев заражения ВИЧ

По сообщению пресс-службы городской администрации, в группе кемеровчан в возрасте от 20 до 29 лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась с 65% в 2000 году до 21,5% в 2018 году. Среди подростков и молодежи также значительно снизился уровень заболеваемости, с 15,3% до 1,6%. Данные говорят о том, что профилактические программы имеют действие.