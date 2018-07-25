Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр» (видео)

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Один из московских маникюрных салонов, известный своими безумными идеями nail-арта, предложил модницам необычный маникюр в стиле «Парка Юрского периода».

Для этого нужно аккуратно убить комара, а потом использовать его в качестве декора для ногтей.

Эта идея настолько безумная, что даже непонятно, как на нее реагировать. Мнения подписчиков под опубликованным видеоуроком также разделились. Одни отметили оригинальность комариного маникюра, другие были в ужасе от происходящего.

К слову, если клиенты одобрят комариный маникюр, то за материалами для него сотрудникам салона лучше всего отправиться в Якутию.