Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Учи русский!»: проводница на Украине отчитала «патриота» - СМИ
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Лолита, Семенович и Сенчукова повеселились на вечеринке в Москве
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Умер актер Александр Исаков, игравший в ряде популярных сериалов
Самолет пропал при перелете из Новосибирска
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
11:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр» (видео)

Лето без комаров представить невозможно. Но пока одни страдают и придумывают, как избавиться от жужжащих кровососущих, другие используют насекомых в свою пользу.

Читайте также
Массаж питоном. Зоопарк на Филиппинах предлагает посетителям необычную услугу

Один из московских маникюрных салонов, известный своими безумными идеями nail-арта, предложил модницам необычный маникюр в стиле «Парка Юрского периода».

Для этого нужно аккуратно убить комара, а потом использовать его в качестве декора для ногтей.

Эта идея настолько безумная, что даже непонятно, как на нее реагировать. Мнения подписчиков под опубликованным видеоуроком также разделились. Одни отметили оригинальность комариного маникюра, другие были в ужасе от происходящего.

К слову, если клиенты одобрят комариный маникюр, то за материалами для него сотрудникам салона лучше всего отправиться в Якутию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр» (видео)
Пользователь Сети пожаловался на свою девушку, которая много ест
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
СМИ: «Реал» готов заплатить 60 млн фунтов за чемпиона мира Если этот трансфер состоится, Льорис станет самым дорогим голкипером в истории футбола
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь