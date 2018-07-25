Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр» (видео)
Лето без комаров представить невозможно. Но пока одни страдают и придумывают, как избавиться от жужжащих кровососущих, другие используют насекомых в свою пользу.
Лето без комаров представить невозможно. Но пока одни страдают и придумывают, как избавиться от жужжащих кровососущих, другие используют насекомых в свою пользу.
Один из московских маникюрных салонов, известный своими безумными идеями
Для этого нужно аккуратно убить комара, а потом использовать его в качестве декора для ногтей.
Эта идея настолько безумная, что даже непонятно, как на нее реагировать. Мнения подписчиков под опубликованным видеоуроком также разделились. Одни отметили оригинальность комариного маникюра, другие были в ужасе от происходящего.
К слову, если клиенты одобрят комариный маникюр, то за материалами для него сотрудникам салона лучше всего отправиться в Якутию.