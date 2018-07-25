Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Утечка в «Роскосмосе» поможет выявить слабые места у России - СМИ
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
"Помолодела, похорошела": Максакова рядом с молодым мужчиной
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Реформа ОСАГО: полис на три года и новые тарифы
МАЗ хлопнул дверью на ралли-рейде «Шёлковый путь»
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
В России разоблачили шарлатанов
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
14:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские пасечники готовятся к началу сезона

Новосибирские пасечники готовятся к началу сезона, но, как отмечают эксперты, не весь мёд попадет на столы новосибирцев: по различным оценкам, около 80% продукта на сладком рынке — подделка. А как настоящий?

Источник: Вести - Новосибирск

Валентина Васильевна — пчеловод опытный и признанный, глава областного Общества пчеловодов. В сезон её пасека дает около четырёх-пяти тонн меда. Через месяц повезет она новый сбор на продажу, но настроение не праздничное: говорит, фальсификаты заполонили рынок. Это раньше в мёд добавляли крахмал, разбавляли сахарным сиропом — и готово. Сейчас действуют хитрее. Сменили этикетки — большая часть товаров, содержащих мёд, называется «кондитерскими изделиями» или «медовыми продуктами». А значит — встречайте! — ароматизаторы, загустители, добавки.

Валентина Колунова, председатель Общества пчеловодов Новосибирской области: «Вкуса мёда я здесь особо не чувствую. Но это может быть какой-нибудь, например, рапсовый мёд, взбитый, или подсолнечник, у которого вкус ненасыщенный. Может быть. Но это не чистый мёд, а “медовый продукт”, то есть продукт, в котором есть какой-то загуститель — видимо, какой-то сироп или вытяжка, может быть, даже из облепихи».

Второй экземпляр продавали в медовой лавке под видом маточного молочка.

Валентина Колунова, председатель Общества пчеловодов Новосибирской области: «Тут даже близко совершенно ничего подобного нет — ни вкуса, ни запаха мёда я в этом продукте не чувствую вообще. Столько меда, чтобы его собрать в таких количествах и упаковать в такую банку, не произведёт, в общем-то, ни одна пчелиная семья. Вот ещё один мёд, называется прямо “Мёд”. Он не похож на зрелый мёд, однозначно — он немножко жидковат».

Пчеловоды предупреждают: сейчас мёд покупать рано, он ещё не созрел. Сезон откроют в конце августа. Чтобы застраховать себя от покупки ненатурального продукта, нужно внимательнее читать этикетку, а лучше — покупать у проверенных пчеловодов.

Все новости региона
Тринадцатилетний мальчик из Новосибирской области пропал в горах Сочи
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
На Украине нашли решение проблемы с водоснабжением
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Глава СПЧ: Задержанного Макарова избивали в двух колониях
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь