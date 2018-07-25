Новосибирские пасечники готовятся к началу сезона

Источник: Вести - Новосибирск

Валентина Васильевна — пчеловод опытный и признанный, глава областного Общества пчеловодов. В сезон её пасека дает около четырёх-пяти тонн меда. Через месяц повезет она новый сбор на продажу, но настроение не праздничное: говорит, фальсификаты заполонили рынок. Это раньше в мёд добавляли крахмал, разбавляли сахарным сиропом — и готово. Сейчас действуют хитрее. Сменили этикетки — большая часть товаров, содержащих мёд, называется «кондитерскими изделиями» или «медовыми продуктами». А значит — встречайте! — ароматизаторы, загустители, добавки.

Валентина Колунова, председатель Общества пчеловодов Новосибирской области: «Вкуса мёда я здесь особо не чувствую. Но это может быть какой-нибудь, например, рапсовый мёд, взбитый, или подсолнечник, у которого вкус ненасыщенный. Может быть. Но это не чистый мёд, а “медовый продукт”, то есть продукт, в котором есть какой-то загуститель — видимо, какой-то сироп или вытяжка, может быть, даже из облепихи».

Второй экземпляр продавали в медовой лавке под видом маточного молочка.

Валентина Колунова, председатель Общества пчеловодов Новосибирской области: «Тут даже близко совершенно ничего подобного нет — ни вкуса, ни запаха мёда я в этом продукте не чувствую вообще. Столько меда, чтобы его собрать в таких количествах и упаковать в такую банку, не произведёт, в общем-то, ни одна пчелиная семья. Вот ещё один мёд, называется прямо “Мёд”. Он не похож на зрелый мёд, однозначно — он немножко жидковат».