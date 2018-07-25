Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раскрыта ценность утечки о российских гиперзвуковых технологиях
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Вероятность послеродовой депрессии научились определять по мимике
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Как россиянка смогла сделать популярным сельский туризм
Самый ненавистный вид мужских плавок
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Регата «BAIKAL SAILING WEEK» стартует в Иркутске 28 июля

Только смелым покоряется Байкал. Это попытаются доказать участники международной регаты. Среди них — американцы и немцы. Местные яхтсмены уже готовят свои суда. Ведь спортсменам предстоит провести целую неделю на воде.

Станислав швартует 10-метровую яхту буквально за минуту. За 30 лет хождения по воде он побывал во многих уголках планеты и общался с яхтсменами из разных стран.

— Моя любовь к Байкалу никуда не делась. Я понял, что людям интересно побывать на Байкале. Таким образом, родилась идея организовать здесь регату, — говорит организатор регаты «Baikal Sailing week» Станислав Печенкин.

О байкальской регате уже знают за рубежом. Будут представители Германии и США. Для участия в гонке необязательно быть владельцем судов и пароходов, рассказывает Станислав. Главное — желание.

На каждую яхту нужна команда по четыре-пять человек. Опыт, конечно, приветствуется. Но и новичка здесь обучат азам морской науки. Заплатил взнос и ты уже часть корабля, часть команды.

— Регата — это такое мероприятие, когда народ собирается, начинается бурное веселье? — говорит яхтсмен Сергей Бовольский.

Друг Станислава Сергей — один из тех, кто предоставил своё судно для регаты. В том и беда, говорит главный организатор, что все яхты на соревнованиях — частные. С разными характеристиками. Например, эта яхта «Морфеус» развивает до 12 километров в час на моторной тяге.

Каждая яхта оборудована ходовыми огнями. Например, вот это показывает идущим навстречу судам, где у нас правый, а где левый борт. А если горит тот, что посередине мачты, означает, что наша лодка идёт на моторе.

Регата продлится одну неделю. Яхтсмены пойдут по воде от Иркутска до Ольхона и обратно. Борьба за чемпионское звание начнётся 28-го июля.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
На Крымском мосту уложили первые рельсы
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Семья помогает 78-летнему актеру и его жене в воспитании маленькой девочки.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь