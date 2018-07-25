Регата «BAIKAL SAILING WEEK» стартует в Иркутске 28 июля

Станислав швартует 10-метровую яхту буквально за минуту. За 30 лет хождения по воде он побывал во многих уголках планеты и общался с яхтсменами из разных стран.

— Моя любовь к Байкалу никуда не делась. Я понял, что людям интересно побывать на Байкале. Таким образом, родилась идея организовать здесь регату, — говорит организатор регаты «Baikal Sailing week» Станислав Печенкин.

О байкальской регате уже знают за рубежом. Будут представители Германии и США. Для участия в гонке необязательно быть владельцем судов и пароходов, рассказывает Станислав. Главное — желание.

На каждую яхту нужна команда по четыре-пять человек. Опыт, конечно, приветствуется. Но и новичка здесь обучат азам морской науки. Заплатил взнос и ты уже часть корабля, часть команды.

— Регата — это такое мероприятие, когда народ собирается, начинается бурное веселье? — говорит яхтсмен Сергей Бовольский.

Друг Станислава Сергей — один из тех, кто предоставил своё судно для регаты. В том и беда, говорит главный организатор, что все яхты на соревнованиях — частные. С разными характеристиками. Например, эта яхта «Морфеус» развивает до 12 километров в час на моторной тяге.

Каждая яхта оборудована ходовыми огнями. Например, вот это показывает идущим навстречу судам, где у нас правый, а где левый борт. А если горит тот, что посередине мачты, означает, что наша лодка идёт на моторе.