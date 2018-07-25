В Иркутске запустили народную экологическую карту
В Иркутске начала работать новая народная экологическая картаэ.
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В Иркутске начала работать новая народная экологическая картаэ.
Каждый гражданин может разместить на карте место обнаруженного экологического нарушения или экопроблемы. Об этом рассказал на своей странице в Facebook советник мэра по вопросам экологии наук Виктор Кузеванов.
По словам Виктора Кузеванова, на карте можно указать места вырубок деревьев, места нелегальных свалок, сбросов загрязняющих веществ