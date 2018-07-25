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12:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске запустили народную экологическую карту

В Иркутске начала работать новая народная экологическая картаэ.

Источник: Reuters

Каждый гражданин может разместить на карте место обнаруженного экологического нарушения или экопроблемы. Об этом рассказал на своей странице в Facebook советник мэра по вопросам экологии наук Виктор Кузеванов.

По словам Виктора Кузеванова, на карте можно указать места вырубок деревьев, места нелегальных свалок, сбросов загрязняющих веществ и т. п.

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