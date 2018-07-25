Минздрав: К 2024 средняя продолжительность жизни в Калининградской области составит 78 лет

По данным главы Минздрава Александра Кравченко, сейчас калининградцы в среднем живут 72,6 года. Согласно майским указам президента РФ, к 2024 году в стране эта цифра должна быть на уровне 78 лет. Министр выразил уверенность, что целевые показатели будут достигнуты в намеченные сроки.

Смертность жителей региона в трудоспособном возрасте с 2014 по 2017 год уменьшилась с 588 до 478 на 100 тысяч населения соответственно. К 2024 году планируется снижение этого показателя до 350, в том числе с помощью разработанных региональным минздравом планов мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин. По статистике в Калининградской области люди чаще всего умирают от болезней систем кровообращения и новообразований.