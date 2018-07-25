Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Авто на военном учете: какие машины могут заинтересовать военных
Суд вынес важное решение о штрафах с камер
Жуткий феномен: военные поменяли день на ночь в России (фото)
Находка на Марсе потрясла ученых
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
17:49 (мск), источник: Калининград.Ru

Минздрав: К 2024 средняя продолжительность жизни в Калининградской области составит 78 лет

Средняя продолжительность жизни в регионе к 2024 году вырастет до 78 лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

По данным главы Минздрава Александра Кравченко, сейчас калининградцы в среднем живут 72,6 года. Согласно майским указам президента РФ, к 2024 году в стране эта цифра должна быть на уровне 78 лет. Министр выразил уверенность, что целевые показатели будут достигнуты в намеченные сроки.

Смертность жителей региона в трудоспособном возрасте с 2014 по 2017 год уменьшилась с 588 до 478 на 100 тысяч населения соответственно. К 2024 году планируется снижение этого показателя до 350, в том числе с помощью разработанных региональным минздравом планов мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин. По статистике в Калининградской области люди чаще всего умирают от болезней систем кровообращения и новообразований.

Все новости региона
 Специалисты назвали возможную причину пятен на побережье в Зеленоградске
Инвестор вложит в завод по производству сыра в Калининградской области 2,2
Закончено первое расследование трагедии в Кемерово
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Арестован пятый фигурант дела о пытках в ярославской колонии
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Японский школьник сделал фигурку монстра из настоящих цикад
Любителей поздно поесть разделили на два типа
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь