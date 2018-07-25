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12:36 (мск), источник: РИА Новости

На Крымском мосту уложили первые рельсы

КРАСНОДАР, 25 июл — РИА Новости. Строители уложили первые рельсы на железнодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

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фотографий
8
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В общей сложности им предстоит последовательно от Тамани к Керчи построить 38 километров путей.

«Если на автодороге строители могли укладывать асфальт одновременно на разных участках по всей трассе, то железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные составы, укладывающие рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям», — говорится в сообщении.

Кроме того, на железнодорожном переходе уложат бесстыковой путь.

«Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно», — отметили в инфоцентре.

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Крымский мост

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением.

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Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час, остановки на мосту запрещены.

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает строиться, ее введут в эксплуатацию согласно графику — в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70 процентов. Уже погружены все сваи — 3643 штуки, готово свыше 290 опор из 307, запланированных проектом, собрано более 100 тысяч из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений.

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