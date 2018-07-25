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13:28 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от аномальной жары

В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице, в разгар жары избегать поездок на транспорте, свести физические нагрузки к минимуму и пользоваться головным убором.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свести к минимуму нагрузки, пить больше жидкости, сократить потребление мяса и регулярно проветривать помещения — Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о том, как защититься от аномальной жары, установившейся в некоторых регионах России.

В частности, гражданам рекомендуется ограничить пребывание на улице и избегать поездок на транспорте в разгар жары, а также свести физические нагрузки к минимуму. На улице следует носить светлую, свободную и легкую одежду из натуральных тканей, а также пользоваться головным убором, солнцезащитными очками или зонтиками. В помещении следует приоткрыть форточки, окна, по возможности включить вентилятор или кондиционер.

Кроме того, необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, поскольку потребность в энергии в жаркую погоду снижается. Лучше всего заменить его в своей диете на рыбу и морепродукты, советуют в Роспотребнадзоре. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Также рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газировки и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Помимо этого в Роспотребнадзоре советуют есть больше фруктов и овощей, в течение дня принимать душ с прохладной водой, отдавать предпочтение заведениям, где осуществляется кондиционирование воздуха, и не купаться в не предназначенных для этого местах.

Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей. Особенно риску подвержены пожилые люди и дети. Воздействие жары может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре.

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