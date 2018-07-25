Роспотребнадзор рассказал, как защититься от аномальной жары
В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице, в разгар жары избегать поездок на транспорте, свести физические нагрузки к минимуму и пользоваться головным убором.
В ведомстве рекомендуют ограничить пребывание на улице, в разгар жары избегать поездок на транспорте, свести физические нагрузки к минимуму и пользоваться головным убором.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свести к минимуму нагрузки, пить больше жидкости, сократить потребление мяса и регулярно проветривать помещения — Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации о том, как защититься от аномальной жары, установившейся в некоторых регионах России.
В частности, гражданам рекомендуется ограничить пребывание на улице и избегать поездок на транспорте в разгар жары, а также свести физические нагрузки к минимуму. На улице следует носить светлую, свободную и легкую одежду из натуральных тканей, а также пользоваться головным убором, солнцезащитными очками или зонтиками. В помещении следует приоткрыть форточки, окна, по возможности включить вентилятор или кондиционер.
Кроме того, необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, поскольку потребность в энергии в жаркую погоду снижается. Лучше всего заменить его в своей диете на рыбу и морепродукты, советуют в Роспотребнадзоре. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Также рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса,
Помимо этого в Роспотребнадзоре советуют есть больше фруктов и овощей, в течение дня принимать душ с прохладной водой, отдавать предпочтение заведениям, где осуществляется кондиционирование воздуха, и не купаться в не предназначенных для этого местах.
Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей. Особенно риску подвержены пожилые люди и дети. Воздействие жары может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре.