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13:43 (мск), источник: НИА Иркутск

МЧС предупреждает: в Иркутской области возможны сильные дожди, град

26 и 27 июля в Иркутской области местами ожидаются сильные, очень сильные дожди, сильные ливни, в селеопасных районах продолжительные сильные дожди, грозы, град.

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Источник: AP 2018

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Откажитесь от туристических маршрутов в селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных условий.

Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Важно защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном ветре возможно отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Если сильный ветер застал вас на улице, можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте оборванные провода. В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, обратитесь за помощью по номеру единой пожарно-спасательной службы 101.

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