МЧС предупреждает: в Иркутской области возможны сильные дожди, град

Источник: AP 2018

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Откажитесь от туристических маршрутов в селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных условий.

Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Важно защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном ветре возможно отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.