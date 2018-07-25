Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 июля из-за гроз
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 26 июля
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы.
В дневные часы по
Температура воздуха ночью составит 15−20 градусов, днем — 24−30 выше нуля.