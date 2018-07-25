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12:34 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 июля из-за гроз

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы.

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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 26 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы.

В дневные часы по юго-востоку местами прогнозируются сильные ливни. Утром местами слабый туман. Ветер будет северо-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15−20 градусов, днем — 24−30 выше нуля.

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