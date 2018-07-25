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15:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Приставы арестовали в Челябинске 5 автомашин у алиментщиков

Каждый вечер в июле этого года приставы обходили алиментных должников, которые не особо горели желанием помогать своим детям.

Например, в Калининском районе города Челябинска исполнители попытались встретится по 360 исполнительным производствам. Не со всеми должниками удалось встретится, но тем, кого застали, вручили требования о явке на прием судебного пристава, остальным повестки были оставлены либо в почтовых ящиках, либо переданы через родственников, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс — службу УФССП по Челябинской области.

А кроме повесток судебные приставы еще и арестовали имущество должников. За многотысячные долги по алиментам арестованы и изъяты принадлежащие должникам автомобили Daewoo Nexia, Chevrolet Cruze, Hyundai Accent, Volkswagen Polo. Владелец Daewoo Nexia задолжал 635,5 тысяч рублей алиментов, за хозяином Volkswagen Polo числится долг в 380 тысяч рублей. У двух других задолженности в 170−180 тысяч рублей. Под арест попало еще одно, пятое, авто, но хозяину удалось вызволить машину из неволи, договорившись с взыскателем. Долг составлял 420 тысяч рублей, но бывшая супруга отозвала исполнительный лист.

Автомобили пройдут процедуру независимой оценки и отправятся на реализацию, если владельцы за десять суток не погасят свой долг, ну или не обжалуют действия судебных приставов.

Арестовали судебные приставы и бытовую и оргтехнику, телевизоры. А должники, кстати, могут это имущество реализовать самостоятельно. Такое возможно если рыночная стоимость арестованного имущества не превышает 30 тысяч рублей.

Всего в ходе рейдов по всей области судебные приставы попытались встретиться по восьми тысячам исполнительных производств, проведено 160 различных арестов, а 222 человека привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов. А после ареста или обязательных работ, должников, так и не выплачивающих алименты, ждет уголовная ответственность с лишением свободы на срок до одного года.

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