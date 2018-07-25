Севастополь лидирует среди городов России для путешествий на День ВМФ

По данным ресурса, туристы потратят на проживание в этих городах от 2,1 до 2,8 тыс руб сутки. При этом наиболее дешевый отдых — в Керчи. В частности, средние траты семьи в Севастополе составят 2,4 тыс руб в сутки, люди рассчитывают отдохнуть в городе-герое до 9 ночей, в Санкт-Петербурге отдых в сутки обойдется 2,8 тыс руб (при 5 в среднем забронированных ночах), в Феодосии — в 2,2 тыс руб (при 10 в среднем забронированных ночах), в Анапе — в 2,3 тыс руб (при 11 в среднем забронированных ночах) и в Керчи — в 2,1 тыс руб (при 7 в среднем забронированных ночах).