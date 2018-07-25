Севастополь лидирует среди городов России для путешествий на День ВМФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Севастополь возглавил ТОП-5 городов России для путешествий на День
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Севастополь возглавил ТОП-5 городов России для путешествий на День
Анализ проведен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 27 по 30 июля 2018 года. В рейтинг, помимо крымских городов, вошли
По данным ресурса, туристы потратят на проживание в этих городах от 2,1 до 2,8 тыс руб сутки. При этом наиболее дешевый отдых — в Керчи. В частности, средние траты семьи в Севастополе составят 2,4 тыс руб в сутки, люди рассчитывают отдохнуть в
29 июля 2018 года в День