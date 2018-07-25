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12:48 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь лидирует среди городов России для путешествий на День ВМФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Севастополь возглавил ТОП-5 городов России для путешествий на День Военно-морского флота, еще два крымских города — Феодосия и Керчь — заняли 3-е и 5-е место соответственно. Об этом со ссылкой на данные составленного рейтинга сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Источник: РИА "Новости"

Анализ проведен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 27 по 30 июля 2018 года. В рейтинг, помимо крымских городов, вошли Санкт-Петербург (второе место) и Анапа (четвертое место).

По данным ресурса, туристы потратят на проживание в этих городах от 2,1 до 2,8 тыс руб сутки. При этом наиболее дешевый отдых — в Керчи. В частности, средние траты семьи в Севастополе составят 2,4 тыс руб в сутки, люди рассчитывают отдохнуть в городе-герое до 9 ночей, в Санкт-Петербурге отдых в сутки обойдется 2,8 тыс руб (при 5 в среднем забронированных ночах), в Феодосии — в 2,2 тыс руб (при 10 в среднем забронированных ночах), в Анапе — в 2,3 тыс руб (при 11 в среднем забронированных ночах) и в Керчи — в 2,1 тыс руб (при 7 в среднем забронированных ночах).

29 июля 2018 года в День Военно-морского флота РФ в городах-героях и городах воинской славы пройдут парады военных кораблей, состоятся праздничные концерты и салюты.

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