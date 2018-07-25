Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во Львове проводница поезда дала отпор националисту
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
"Помолодела, похорошела": Максакова рядом с молодым мужчиной
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Авто на военном учете: какие машины могут заинтересовать военных
Суд вынес важное решение о штрафах с камер
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12:57 (мск), источник: Kazinform

Ночной суд начнет работать в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Трёхсторонний меморандум о создании ночных судов заключили прокуратура, ДВД и суд Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Источник: Kazinform

«В казахстанском правовом пространстве ночной суд — явление новое, хотя в мировой практике он присутствует. Это пилотный проект, мы хотим применить его в отношении административных правонарушений при дорожно-транспортных происшествиях. В будущем такие суды будут работать во всех районах нашей области», — рассказал председатель Карагандинского областного суда Мусабек Алимбеков.

Читайте также
Алик Шпекбаев рассказал об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией

По словам председателя специализированного межрайонного административного суда Караганды Кеменгера Имашева, ночной суд позволит сократить срок рассмотрения дел об административных правонарушениях со 100 до 15 дней.

«Для чего нужен ночной суд? В частности, в тех случаях, когда полицейский составляет протокол при ДТП, вина водителя очевидна, и он её признаёт. Когда автовладелец получит страховую выплату? Сначала он ждёт, пока полиция направит материалы в суд, пока дело рассмотрит судья, потом решение суда должно вступить в законную силу, и только тогда выплачивается страховка. На всё уходит более 3 месяцев, в течение этого времени транспорт стоит. И таких дел, где водители согласны с правонарушением, — более 70 процентов. Ночной суд должен решить эту проблему. Для рассмотрения дела в ночном суде нужны всего два условия, это: признание вины и согласие на рассмотрение в вечернее время. После составления протокола материалы в течение суток поступают в административный суд. И в тот же день суд назначает рассмотрение дела. На третьи сутки стороны получают постановление суда, и с этим документом потом идут в страховую компанию. Таким образом, срок рассмотрения дела сокращается до 15 дней, с учётом вступления постановления суда в законную силу», — пояснил Кеменгер Имашев.

Время работы ночного судьи — с 18:30 до 22:00.

«Самое главное, будут довольны наши граждане. Они смогут, во-первых, не отвлекаясь от своих дел разрешить дело, и тем самым быстро установить причину ущерба. Во-вторых, это экономия времени. В-третьих, будут оперативно решаться вопросы, связанные с ответственной стороной, а также с возмещением вреда. Возможно, в будущем в ночных судах также будут рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений, о мелком хулиганстве и о нарушениях в области миграции», — сказал председатель специализированного межрайонного административного суда Караганды.

Все новости региона
 Женщина с ребенком пострадали в ДТП в Алматы
Из-за звонка о бомбе эвакуировали более 300 человек из дома в Петропавловске
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
На Крымском мосту уложили первые рельсы
Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Семья помогает 78-летнему актеру и его жене в воспитании маленькой девочки.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь