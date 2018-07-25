Ночной суд начнет работать в Карагандинской области

«Для чего нужен ночной суд? В частности, в тех случаях, когда полицейский составляет протокол при ДТП, вина водителя очевидна, и он её признаёт. Когда автовладелец получит страховую выплату? Сначала он ждёт, пока полиция направит материалы в суд, пока дело рассмотрит судья, потом решение суда должно вступить в законную силу, и только тогда выплачивается страховка. На всё уходит более 3 месяцев, в течение этого времени транспорт стоит. И таких дел, где водители согласны с правонарушением, — более 70 процентов. Ночной суд должен решить эту проблему. Для рассмотрения дела в ночном суде нужны всего два условия, это: признание вины и согласие на рассмотрение в вечернее время. После составления протокола материалы в течение суток поступают в административный суд. И в тот же день суд назначает рассмотрение дела. На третьи сутки стороны получают постановление суда, и с этим документом потом идут в страховую компанию. Таким образом, срок рассмотрения дела сокращается до 15 дней, с учётом вступления постановления суда в законную силу», — пояснил Кеменгер Имашев.