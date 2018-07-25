Ночной суд начнет работать в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Трёхсторонний меморандум о создании ночных судов заключили прокуратура, ДВД и суд Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Трёхсторонний меморандум о создании ночных судов заключили прокуратура, ДВД и суд Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«В казахстанском правовом пространстве ночной суд — явление новое, хотя в мировой практике он присутствует. Это пилотный проект, мы хотим применить его в отношении административных правонарушений при
По словам председателя специализированного межрайонного административного суда Караганды Кеменгера Имашева, ночной суд позволит сократить срок рассмотрения дел об административных правонарушениях со 100 до 15 дней.
«Для чего нужен ночной суд? В частности, в тех случаях, когда полицейский составляет протокол при ДТП, вина водителя очевидна, и он её признаёт. Когда автовладелец получит страховую выплату? Сначала он ждёт, пока полиция направит материалы в суд, пока дело рассмотрит судья, потом решение суда должно вступить в законную силу, и только тогда выплачивается страховка. На всё уходит более 3 месяцев, в течение этого времени транспорт стоит. И таких дел, где водители согласны с правонарушением, — более 70 процентов. Ночной суд должен решить эту проблему. Для рассмотрения дела в ночном суде нужны всего два условия, это: признание вины и согласие на рассмотрение в вечернее время. После составления протокола материалы в течение суток поступают в административный суд. И в тот же день суд назначает рассмотрение дела. На третьи сутки стороны получают постановление суда, и с этим документом потом идут в страховую компанию. Таким образом, срок рассмотрения дела сокращается до 15 дней, с учётом вступления постановления суда в законную силу», — пояснил Кеменгер Имашев.
Время работы ночного судьи — с 18:30 до 22:00.
«Самое главное, будут довольны наши граждане. Они смогут,