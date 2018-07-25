Туроператор: белорусы не ездят в охваченный пожарами город в Греции
Динамика покупки белорусами путевок в Грецию за минувшие два дня не изменилась, отказов не поступало.
Динамика покупки белорусами путевок в Грецию за минувшие два дня не изменилась, отказов не поступало.
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские туроператоры не предлагают соотечественникам путевки в ту часть Греции, где бушуют пожары, сообщили Sputnik представители туристической компании «Алатан тур».
Динамика покупки белорусами путевок в Грецию не изменилась, сообщили в турагентстве. «У нас пока динамики нет. Отказов никаких не было, все как обычно», — сообщили представители.
Специалисты также отметили, что туры по данному направлению не предлагает ни один белорусский туроператор.
«Мы не продаем в этом направлении: отправляем на Крит, Родос, а это далеко от эпицентра пожаров. Туристические зоны вблизи Афин, конечно, есть. Но в Беларуси представлены другие курорты и полетные направления, туда туры не продаются», — сообщили в «Алатан тур».
Пожары в городе Мати неподалеку от Афин начались в минувший понедельник: к ним привели установившиеся в стране засуха и температура воздуха выше 40 градусов. По последним данным количество погибших в огне насчитывает 79 человек, еще 187 человек (в числе которых больше 20 детей) получили травмы разной степени тяжести, около сотни человек пропали без вести.