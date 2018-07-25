Туроператор: белорусы не ездят в охваченный пожарами город в Греции

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские туроператоры не предлагают соотечественникам путевки в ту часть Греции, где бушуют пожары, сообщили Sputnik представители туристической компании «Алатан тур».

Динамика покупки белорусами путевок в Грецию не изменилась, сообщили в турагентстве. «У нас пока динамики нет. Отказов никаких не было, все как обычно», — сообщили представители.

Специалисты также отметили, что туры по данному направлению не предлагает ни один белорусский туроператор.

«Мы не продаем в этом направлении: отправляем на Крит, Родос, а это далеко от эпицентра пожаров. Туристические зоны вблизи Афин, конечно, есть. Но в Беларуси представлены другие курорты и полетные направления, туда туры не продаются», — сообщили в «Алатан тур».