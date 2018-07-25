Эммануэль и Брижит Макрон встретились с Брижит Бардо в Елисейском дворце: фото
Встреча века: президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон провели встречу с кинозвездой Брижит Бардо.
Встреча века: президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит Макрон провели встречу с кинозвездой Брижит Бардо.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон провели встречу с бывшей актрисой Брижит Бардо в Елисейском дворце в Париже. Это было частное мероприятие без камер. Первая леди выбрала нейтральный образ — синие джинсы и строгую белую рубашку без украшений.
Кинолегенда, которой в сентябре исполнится 84 года, выглядела прекрасно и элегантно в своих черных брюках, блузе с мягким вырезом и шейных украшениях. Особого шарма ее образу добавили фирменная женственная укладка и ненавязчивый макияж.
Повесткой дня стали проблемы, связанные с животными. Бардо, которая является основательницей фонда защиты животных, ранее критиковала главу
Я с недоверием относилась к Макрону и была очень удивлена, увидев внимание, серьезность и хорошее расположение, с которым он меня встретил, — цитирует кинолегенду Regnum.
По итогам встречи президент пообещал поставить камеры на бойнях и запретить продажу цыплят в клетках.