Эммануэль и Брижит Макрон встретились с Брижит Бардо в Елисейском дворце: фото

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон провели встречу с бывшей актрисой Брижит Бардо в Елисейском дворце в Париже. Это было частное мероприятие без камер. Первая леди выбрала нейтральный образ — синие джинсы и строгую белую рубашку без украшений.

Кинолегенда, которой в сентябре исполнится 84 года, выглядела прекрасно и элегантно в своих черных брюках, блузе с мягким вырезом и шейных украшениях. Особого шарма ее образу добавили фирменная женственная укладка и ненавязчивый макияж.

Повесткой дня стали проблемы, связанные с животными. Бардо, которая является основательницей фонда защиты животных, ранее критиковала главу из-за того, что он, по ее мнению, бездействует в этой сфере. Теперь ее мнение о президенте изменилось.

Я с недоверием относилась к Макрону и была очень удивлена, увидев внимание, серьезность и хорошее расположение, с которым он меня встретил, — цитирует кинолегенду Regnum.