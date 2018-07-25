Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»

Певица Монеточка должна была выступить на второй сцене «Наше 2.0» на «Нашествии», которое пройдет в начале августа в Тверской области.

Ранее группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и «Пошлая Молли» в соцсетях объявили, что также не будут в этом году выступать на фестивале. Свое решение музыканты объяснили тем, что фестиваль сотрудничает с Минобороны России.