Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Певица Монеточка отказалась выступить на «Нашествии» без объяснения причин. Об этом она 25 июля сообщила в своем паблике «ВКонтакте».
Певица Монеточка отказалась выступить на «Нашествии» без объяснения причин. Об этом она 25 июля сообщила в своем паблике «ВКонтакте».
Певица Монеточка должна была выступить на второй сцене «Наше 2.0» на «Нашествии», которое пройдет в начале августа в Тверской области.
Ранее группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и «Пошлая Молли» в соцсетях объявили, что также не будут в этом году выступать на фестивале. Свое решение музыканты объяснили тем, что фестиваль сотрудничает с Минобороны России.
Впервые «Нашествие» прошло зимой 1999 года в ДК Горбунова. Фестиваль посвятили первой годовщине «Нашего радио», и на нем выступили 11 групп. Через год фестиваль «переехал» на ипподром в Раменском, где его посетили 60 тысяч человек. Среди первых участников «Нашествия» были «Океан Эльзы», Земфира, Найк Борзов и «Агата Кристи».