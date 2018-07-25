Где снесут дома в Астане

Источник: Tengrinews

Список домов к сносу аким разместил на странице в Facebook.

Так, в 2018 году снесут три дома: в переулке Севастопольский, 17, и по улице Ойыл, а также в жилом массиве Автоматика, дом 6.

В 2019 году снесут шесть домов на улицах Бейсекбаева, Жиенкулова и Ойыл.

В 2020 году — один дом вместимостью в 156 квартир по адресу Янушкевича, 12.