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12:54 (мск), источник: Tengrinews

Где снесут дома в Астане

Аким района Байконур Астаны Ерлан Каналимов опубликовал список домов, которые планируют снести в 2018—2022 годах, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Список домов к сносу аким разместил на странице в Facebook.

Так, в 2018 году снесут три дома: в переулке Севастопольский, 17, и по улице Ойыл, а также в жилом массиве Автоматика, дом 6.

В 2019 году снесут шесть домов на улицах Бейсекбаева, Жиенкулова и Ойыл.

В 2020 году — один дом вместимостью в 156 квартир по адресу Янушкевича, 12.

Еще пять домов снесут в 2021 и 2022 годах.

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Где снесут дома в Астане
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