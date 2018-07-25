Где снесут дома в Астане
Аким района Байконур Астаны Ерлан Каналимов опубликовал список домов, которые планируют снести в 2018—2022 годах, передает Tengrinews.kz.
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Аким района Байконур Астаны Ерлан Каналимов опубликовал список домов, которые планируют снести в 2018—2022 годах, передает Tengrinews.kz.
Список домов к сносу аким разместил на странице в Facebook.
Так, в 2018 году снесут три дома: в переулке Севастопольский, 17, и по улице Ойыл, а также в жилом массиве Автоматика, дом 6.
В 2019 году снесут шесть домов на улицах Бейсекбаева, Жиенкулова и Ойыл.
В 2020 году — один дом вместимостью в 156 квартир по адресу Янушкевича, 12.
Еще пять домов снесут в 2021 и 2022 годах.