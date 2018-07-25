Ряд жителей Тараклии рискуют потерять свои дома

Источник: Noi.md

Они говорят, что их дома близки к обрушению. Ситуация усугубилась после землетрясения, которое произошло в мае. В последние месяцы многоэтажки начали оседать.

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Многие семьи просто оставили свои квартиры.

Жильцы говорят, что уже не раз делали ремонт, но это проблему не решило.

«Я живу здесь с 2012 года, и с каждым годом ситуация только усугубляется. Смотрю по верхнему углу, он уходит все дальше.».

Местные власти говорят, что дома оседают из-за грунтовых вод, которые разрушают фундамент, а также из-за нарушений, допущенных при строительстве.

«Из-за того, что дома строили с нарушениями, лифты здесь не работают уже много лет. Поэтому жильцы вынуждены пользоваться только лестницей. Труднее всего приходится жильцам верхних этажей».