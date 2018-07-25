Ряд жителей Тараклии рискуют потерять свои дома
Жители четырех домов в Тараклии рискуют остаться без крыши над головой.
Жители четырех домов в Тараклии рискуют остаться без крыши над головой.
Они говорят, что их дома близки к обрушению. Ситуация усугубилась после землетрясения, которое произошло в мае. В последние месяцы многоэтажки начали оседать.
Многие семьи просто оставили свои квартиры.
Жильцы говорят, что уже не раз делали ремонт, но это проблему не решило.
«Я живу здесь с 2012 года, и с каждым годом ситуация только усугубляется. Смотрю по верхнему углу, он уходит все дальше.».
Местные власти говорят, что дома оседают
«Из-за того, что дома строили с нарушениями, лифты здесь не работают уже много лет. Поэтому жильцы вынуждены пользоваться только лестницей. Труднее всего приходится жильцам верхних этажей».
Все четыре дома возвели в 1988 году.