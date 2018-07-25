В Молдове объявлен «желтый код»: о чем предупредили синоптики

«В связи с продолжающимися сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива — города Костешты 25—29 июля продолжится подъем уровня воды, он составит 2,5−3 метра. Возможен местами выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах», — отметили в метеослужбе.