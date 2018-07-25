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13:33 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове объявлен «желтый код»: о чем предупредили синоптики

Молдавские метеорологи объявили «желтый код» гидрологической опасности в некоторых районах республики: что обещают синоптики?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму из-за продолжительных дождей в некоторых районах на севере республики.

«В связи с продолжающимися сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива — города Костешты 25—29 июля продолжится подъем уровня воды, он составит 2,5−3 метра. Возможен местами выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах», — отметили в метеослужбе.
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