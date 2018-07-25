В Молдове объявлен «желтый код»: о чем предупредили синоптики
Молдавские метеорологи объявили «желтый код» гидрологической опасности в некоторых районах республики: что обещают синоптики?
Молдавские метеорологи объявили «желтый код» гидрологической опасности в некоторых районах республики: что обещают синоптики?
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму
«В связи с продолжающимися сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке села Крива — города Костешты
25—29 июляпродолжится подъем уровня воды, он составит 2,5−3 метра. Возможен местами выход воды на пойму в Бричанском и Единецком районах», — отметили в метеослужбе.