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12:51 (мск), источник: Sputnik.by

Работы на Военном кладбище могут быть приостановлены

Прокуратура Минска установила, что работы по благоустройству проводятся с нарушением требований законодательства об охране историко-культурного наследия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Работы по благоустройству Военного кладбища могут быть приостановлены, говорится в ответе Минской городской прокуратуры на обращение историка Дмитрий Крымовского.

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Текст ответа историк опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Благоустройство Военного кладбища, которое с начала лета осуществляет по заказу городских властей спецкомбинат Коммунально-бытового обслуживания (КБО), вызвала неоднозначную реакцию историков и городских активистов. В ходе этих работ часть надмогильных крестов и оград демонтируется, а на их место устанавливаются типовые надголовники. Работы под напором общественности уже однажды приостанавливали, представители Мингорисполкома, Министерства кулбьтуры и спецкомбината КБО собирали пресс-конференицю, чтобы объяснить, что и почему делается на Военном кладбище.

«Установлено, что данные работы осуществляются с нарушением требований законодательства. Под видом благоустройства кладбища были полностью или частично демонтированы без согласования Министерства культуры часть надмогильных крестов, построек и оград, в отношении которых требовались лишь работы по покраске или ликвидации незначительных повреждений», говорится в письме из прокуратуры Минска.

В документе также отмечается, что Генеральная прокуратура по выявленным нарушениям примет меры. Речь может идти в том числе и приостановке работ по реконструкции кладбища.

Военное кладбище считается одним из старейших некрополей Минска. Помимо собственно воинских захоронений 19−20 веков, здесь расположены могилы известных государственных, научных деятелей, представителей творческой интеллигенции. В частности, на Военном кладбище погребены Янка Купала, Якуб Колос, первый президент АН БССР Всеволод Игнатовский, революционер Иван Пулихов, один из первых руководителей-основателей БССР Александр Червяков и другие исторические деятели.

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