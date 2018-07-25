Работы на Военном кладбище могут быть приостановлены
Прокуратура Минска установила, что работы по благоустройству проводятся с нарушением требований законодательства об охране
Прокуратура Минска установила, что работы по благоустройству проводятся с нарушением требований законодательства об охране
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Работы по благоустройству Военного кладбища могут быть приостановлены, говорится в ответе Минской городской прокуратуры на обращение историка Дмитрий Крымовского.
Текст ответа историк опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Благоустройство Военного кладбища, которое с начала лета осуществляет по заказу городских властей спецкомбинат
«Установлено, что данные работы осуществляются с нарушением требований законодательства. Под видом благоустройства кладбища были полностью или частично демонтированы без согласования Министерства культуры часть надмогильных крестов, построек и оград, в отношении которых требовались лишь работы по покраске или ликвидации незначительных повреждений», говорится в письме из прокуратуры Минска.
В документе также отмечается, что Генеральная прокуратура по выявленным нарушениям примет меры. Речь может идти в том числе и приостановке работ по реконструкции кладбища.
Военное кладбище считается одним из старейших некрополей Минска. Помимо собственно воинских захоронений 19−20 веков, здесь расположены могилы известных государственных, научных деятелей, представителей творческой интеллигенции. В частности, на Военном кладбище погребены Янка Купала, Якуб Колос, первый президент АН БССР Всеволод Игнатовский, революционер Иван Пулихов, один из первых