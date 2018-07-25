Госдума разрешила школьникам выбирать русский язык родным
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Ранее русский имел только статус государственного, он остается обязательным для изучения во всей стране.
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Ранее русский имел только статус государственного, он остается обязательным для изучения во всей стране.
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного.
Закон фиксирует правило «свободного выбора языка образования» ребенком в школе по заявлению родителей. Это правило будет касаться не только школы, но и детских садов (дошкольное образование). Также фиксируется право свободного выбора изучения родного языка, в том числе русского языка как родного, а также государственных языков национальных республик.
Законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля группой депутатов всех фракций. Законопроект вызвал резонанс в регионах, в том числе в национальных республиках. После этого в Госдуме была создана рабочая группа по его доработке, результатом чего стал текст ко второму чтению, который был поддержан всеми сторонами, участвовавшими в работке законопроекта.
По словам председателя комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслава Никонова, трудно посчитать количество языков, которые есть на территории РФ, тем более, если учитывать наречия, называется цифра около 277 языков. Это не является рекордом, в Индии, например, говорят на более чем 400 языках, в Папуа Новой Гвинее — на более чем 850 языках.
Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны.
Как отмечает «Коммерсантъ», критики законопроекта опасаются, что родители детей, у которых русский не является родным, все равно будут делать выбор в пользу русского, так как именно на нем проводится аттестация ЕГЭ. Так как в случае выбора родным национального языка, они получат меньше часов русского.