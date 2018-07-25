Госдума разрешила школьникам выбирать русский язык родным

Источник: РИА "Новости"

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о свободе выбора изучения родных языков в школе, в том числе русского языка как родного.

До сих пор в школьной программе русский изучался как государственный язык, но нельзя было выбрать его для изучения как родной язык. Государственный язык остается обязательным для изучения.

Закон фиксирует правило «свободного выбора языка образования» ребенком в школе по заявлению родителей. Это правило будет касаться не только школы, но и детских садов (дошкольное образование). Также фиксируется право свободного выбора изучения родного языка, в том числе русского языка как родного, а также государственных языков национальных республик.

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Законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля группой депутатов всех фракций. Законопроект вызвал резонанс в регионах, в том числе в национальных республиках. После этого в Госдуме была создана рабочая группа по его доработке, результатом чего стал текст ко второму чтению, который был поддержан всеми сторонами, участвовавшими в работке законопроекта.

По словам председателя комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслава Никонова, трудно посчитать количество языков, которые есть на территории РФ, тем более, если учитывать наречия, называется цифра около 277 языков. Это не является рекордом, в Индии, например, говорят на более чем 400 языках, в Папуа Новой Гвинее — на более чем 850 языках.

Но ни в одной стране мира нет такого, чтобы в системе образования изучалось 59 языков, а преподавание шло на 30 языках. Это беспрецедентное достижение нашей страны. Вячеслав Никонов председатель комитета Госдумы по науке и образованию