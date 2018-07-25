Фонтан из-под земли развеселил жителей Искитима

Источник: VN.ru

В Подгорном микрорайоне в воскресенье, несмотря на дождь, открыли фонтан. Установил его предприниматель в рамках благоустройства территории. За пару дней фонтан стал очень популярен среди молодежи, особенно по вечерам, когда подсветка создает особую романтическую атмосферу.

А вот второй фонтан вдруг забил в Южном микрорайоне на радость всем окрестным ребятишкам. Правда, он был временным и проработал всего час. Как рассказали в «Горводоканале», фонтан чистейшей воды, он не был следствием какой-либо аварии. Просто во вторник во всем городе отключалась вода для проведения ремонтных работ на водопроводных сетях. Излишки ее как раз и сбрасывались через пожарный гидрант, расположенный у дома № 6 Южного микрорайона. Ничего неординарного в этом нет. Подобные меры приходится применять практически каждый раз, когда начинаются ремонтные работы.

Добавим, еще один фонтан — в Линево — стал объектом обсуждения общественности. Он заработал в День поселка, 30 июня. Классический, с яркой разноцветной подсветкой, стал достопримечательностью не только Линева.