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14:33 (мск), источник: VN.ru

Фонтан из-под земли развеселил жителей Искитима

В Искитиме Новосибирской области сразу два фонтана забили в последние три дня. Один из них — в Подгорном микрорайоне — подарок горожанам от предпринимателя, другой — в Южном — от «Водоканала».

Источник: VN.ru

В Подгорном микрорайоне в воскресенье, несмотря на дождь, открыли фонтан. Установил его предприниматель в рамках благоустройства территории. За пару дней фонтан стал очень популярен среди молодежи, особенно по вечерам, когда подсветка создает особую романтическую атмосферу.

А вот второй фонтан вдруг забил в Южном микрорайоне на радость всем окрестным ребятишкам. Правда, он был временным и проработал всего час. Как рассказали в «Горводоканале», фонтан чистейшей воды, он не был следствием какой-либо аварии. Просто во вторник во всем городе отключалась вода для проведения ремонтных работ на водопроводных сетях. Излишки ее как раз и сбрасывались через пожарный гидрант, расположенный у дома № 6 Южного микрорайона. Ничего неординарного в этом нет. Подобные меры приходится применять практически каждый раз, когда начинаются ремонтные работы.

Добавим, еще один фонтан — в Линево — стал объектом обсуждения общественности. Он заработал в День поселка, 30 июня. Классический, с яркой разноцветной подсветкой, стал достопримечательностью не только Линева.

Но фонтан недолго радовал местных жителей. Мало того, что многие, особенно детвора, стали в нем активно купаться, так еще накидали в чашу мусор. А некоторые, особо одичавшие от такого великолепия индивиды, забрались на верх конструкции, варварски погнули все форсунки, видимо, не сумев их выломать.

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