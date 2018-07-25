Фонтан из-под земли развеселил жителей Искитима
В Искитиме Новосибирской области сразу два фонтана забили в последние три дня. Один из них — в Подгорном микрорайоне — подарок горожанам от предпринимателя, другой — в Южном — от «Водоканала».
В Искитиме Новосибирской области сразу два фонтана забили в последние три дня. Один из них — в Подгорном микрорайоне — подарок горожанам от предпринимателя, другой — в Южном — от «Водоканала».
В Подгорном микрорайоне в воскресенье, несмотря на дождь, открыли фонтан. Установил его предприниматель в рамках благоустройства территории. За пару дней фонтан стал очень популярен среди молодежи, особенно по вечерам, когда подсветка создает особую романтическую атмосферу.
А вот второй фонтан вдруг забил в Южном микрорайоне на радость всем окрестным ребятишкам. Правда, он был временным и проработал всего час. Как рассказали в «Горводоканале», фонтан чистейшей воды, он не был следствием
Добавим, еще один фонтан — в Линево — стал объектом обсуждения общественности. Он заработал в День поселка, 30 июня. Классический, с яркой разноцветной подсветкой, стал достопримечательностью не только Линева.
Но фонтан недолго радовал местных жителей. Мало того, что многие, особенно детвора, стали в нем активно купаться, так еще накидали в чашу мусор. А некоторые, особо одичавшие от такого великолепия индивиды, забрались на верх конструкции, варварски погнули все форсунки, видимо, не сумев их выломать.