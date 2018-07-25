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12:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В 773 школы Воронежской области придет Интернет

Выход во всемирную паутину для школьников обойдется бюджету в 104,5 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен подрядчик, который займется подключением интернета в школы Воронежской области. Победителем аукциона стал «Ростелеком». Сумма контракта составит 104,48 миллиона рублей. На эти деньги, которые выделяет областной бюджет, планируется подключить к интернету 773 школы, техникумы и колледжи по всему региону. Кроме того, в учреждениях появится Wi-Fi.

Работы пройдут в несколько этапов и полностью завершатся весной 2020 года.

В первую очередь доступ ко всемирной паутине получат 60 школ Воронежа и шестнадцати районов области.

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