В 773 школы Воронежской области придет Интернет

Стал известен подрядчик, который займется подключением интернета в школы Воронежской области. Победителем аукциона стал «Ростелеком». Сумма контракта составит 104,48 миллиона рублей. На эти деньги, которые выделяет областной бюджет, планируется подключить к интернету 773 школы, техникумы и колледжи по всему региону. Кроме того, в учреждениях появится Wi-Fi.