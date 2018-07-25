Белый мишка заехал в свой двухэтажный пентхаус в зоопарке «Лимпопо»

Приезда белых медведей нижегородцы ждали почти с таким же нетерпением, как футбольных болельщиков чемпионата мира. Да и подготовка к этому событию была ничуть не скромнее — на одно только строительство двухэтажного пентхауса для четвероногих ушло больше восьми месяцев.

— Это даже не вольер, а вольерный комплекс, — рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде директор зоопарка «Лимпопо» Владимр Герасичкин. — Здесь для медведей оборудован огромный бассейн, где они летом смогут купаться. А поблизости построено отдельное здание, где будет располагаться специальная берлога и клетка, где медведи будут кушать. Рядом будут фильтры для подготовки воды и теплопункт, обогревающий здание.

Кстати, сам новый жилец уже начал обживаться на новом месте. И, судя по его довольной мордашке, хоромы пришлись ему по душе.

— Мишка уже оценил свой дом, — рассказывает Владимир Герасичкин. — Первым делом медведь испробовал водоем и остался очень доволен водными процедурами. Затем обследовал каждый уголок вольерного комплекса и освоил берлогу. А сейчас привыкает к новым условиям и готовится принять посетителей!