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14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Белый мишка заехал в свой двухэтажный пентхаус в зоопарке «Лимпопо»

Справлять новоселье медведь будет 27 июля.

Приезда белых медведей нижегородцы ждали почти с таким же нетерпением, как футбольных болельщиков чемпионата мира. Да и подготовка к этому событию была ничуть не скромнее — на одно только строительство двухэтажного пентхауса для четвероногих ушло больше восьми месяцев.

— Это даже не вольер, а вольерный комплекс, — рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде директор зоопарка «Лимпопо» Владимр Герасичкин. — Здесь для медведей оборудован огромный бассейн, где они летом смогут купаться. А поблизости построено отдельное здание, где будет располагаться специальная берлога и клетка, где медведи будут кушать. Рядом будут фильтры для подготовки воды и теплопункт, обогревающий здание.

Кстати, сам новый жилец уже начал обживаться на новом месте. И, судя по его довольной мордашке, хоромы пришлись ему по душе.

— Мишка уже оценил свой дом, — рассказывает Владимир Герасичкин. — Первым делом медведь испробовал водоем и остался очень доволен водными процедурами. Затем обследовал каждый уголок вольерного комплекса и освоил берлогу. А сейчас привыкает к новым условиям и готовится принять посетителей!

Кстати, увидеть мишку все желающие смогут уже 27 июля. Новоселье он буде справлять в 11:00.

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