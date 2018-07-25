Испытания Виагры на детях остановили из-за 11 смертей

О ситуации пишет сайт Центра.

Виагра — это самая популярная торговая марка вещества силденафил, которое в основном используется для лечения эректильной дисфункции у мужчин. Также это вещество используют для облегчения симптомов горной болезни и легочной гипертензии. Это возможно благодаря тому, что силденафил расширяет кровеносные сосуды, тем самым увеличивая кровоток. В новом исследовании врачи и ученые пытались использовать эту способность силденафила для того, чтобы стимулировать рост плода в утробе матери в том случае, если его развития отстает от обычных темпов. Проект начался в 2015 году в 11 клиниках Нидерландов. В нем участвовали женщины с аномальным развитием плода на ранних стадиях беременности. У таких детей высок риск ранней смерти, и никакого другого проверенного способа лечения нет.

В понедельник 23 июля исследование было остановлено. Всего в нем приняло участие 93 беременных женщины. 19 детей умерло, из них 11 — в связи с повышенным кровяным давлением в легких, что может быть связано с приемом силденафила. Еще шесть детей родились с нарушениями развития легких. Это не позволяет им получать достаточно кислорода, но их жизни врачи смогли спасти. В контрольной группе было 90 женщин, у которых умерло девять детей, причем ни у кого из них не было проблем с легкими. Еще 10−15 женщин родят в ближайшее время.