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16:01 (мск), источник: НИА Иркутск

Акцию «Школьный портфель» проведут в Иркутском районе

Комитет по социальной политике администрации Иркутского района объявил о проведении акции «Школьный портфель» для поддержки детей в возрасте до 9 лет из малоимущих семей.

Источник: РИА "Новости"

Перед началом учебного года первоклассники будут обеспечены канцелярскими принадлежностями, средства на приобретение которых выделены из бюджета района. Акция пройдет с 15 по 28 августа.

Списки участников акции будут составлены и представлены в администрацию муниципальными образованиями Иркутского района. После утверждения списка получателей подарочных наборов волонтеры вручат детям канцелярские принадлежности, сообщает пресс-служба районной администрации.

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