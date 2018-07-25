Для «Омскоблавтотранса» закуплены автобусы, работающие на газе

Источник: Аргументы и факты

Парк «Омскоблавтотранса» пополнился пятью новым автобусами малого класса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, машины работают на газе. Использование газа, по мнению чиновников, положительно скажется на экологии города и сократит расходы на топливо.

Также новые автобусы оснащены подъемными механизмами, с помощью которых инвалиды-колясочники смогут без труда попасть в салон.

Автобусы будут курсировать по маршрутам № 214 «ТК “Триумф” — Сургутская база (СНТ “Здоровье”, СНТ “Яблонька”)», № 124 «ТК “Триумф” — с. Морозовка (Юго-Восточное кладбище)» и № 336 «ТК “Триумф” — Харино».