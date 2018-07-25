Для «Омскоблавтотранса» закуплены автобусы, работающие на газе
Новые машины оснащены механизмами для перевозки
Новые машины оснащены механизмами для перевозки
Парк «Омскоблавтотранса» пополнился пятью новым автобусами малого класса.
Как сообщает
Также новые автобусы оснащены подъемными механизмами, с помощью которых
Автобусы будут курсировать по маршрутам № 214 «ТК “Триумф” — Сургутская база (СНТ “Здоровье”, СНТ “Яблонька”)», № 124 «ТК “Триумф” — с. Морозовка (Юго-Восточное кладбище)» и № 336 «ТК “Триумф” — Харино».
Напомним, с начала 2018 года предприятие закупило 15 автобусов, работающих на газе. До конца года запланировано приобрести ещё 10 подобных машин.