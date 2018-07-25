В Самаре появились контейнеры для батареек, градусников и ртутных ламп

Проблема того, куда сдавать отработавшие свое батарейки и ртутные лампы, а также поломанные градусники, — решена. В Самаре наконец-то появились контейнеры для сбора такого рода отходов. Оранжевые ящики установили в разных частях города в рамках взаимодействия департамента городского хозяйства и экологии и организации по переработке опасных отходов.