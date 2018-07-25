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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре появились контейнеры для батареек, градусников и ртутных ламп

Оранжевые ящики установили пока по 15 адресам.

Источник: Экологический контроль Самарской области

Проблема того, куда сдавать отработавшие свое батарейки и ртутные лампы, а также поломанные градусники, — решена. В Самаре наконец-то появились контейнеры для сбора такого рода отходов. Оранжевые ящики установили в разных частях города в рамках взаимодействия департамента городского хозяйства и экологии и организации по переработке опасных отходов.

Увидеть и воспользоваться специальными контейнерами можно по следующим адресам: ТЦ «Строй дом» (ул. Крупской, 1), Губернский рынок (ул. Агибалова, 19), ТД «Самара Электро» (ул. Братьев Коростелевых, 3), гипермаркет «Магнит» на Партизанской, 17, «Жиллидер» (ул. Мориса Тореза, 67 А), «Энергия» (ул. Стара-Загора, 141), рынок в поселке Мехзавод (5-ый квартал, 5), рынок в поселке Управленческий (ул. Ногина, 10), рынок ТД «Элит» в поселке Красная Глинка (2-ой квартал, 24 к.3), ул. Гагарина, 122, ТЦ «На птичке» (ул. Ново-Вокзальная, 2а), магазин «Техносток» (пр. Ленина, 10), пер. Севастопольский, 3, Банковской переулок, 1 в поселке Управленческий и квартал 3, дом 25 в поселке Красная Глинка.

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