В Самаре появились контейнеры для батареек, градусников и ртутных ламп
Оранжевые ящики установили пока по 15 адресам.
Оранжевые ящики установили пока по 15 адресам.
Проблема того, куда сдавать отработавшие свое батарейки и ртутные лампы, а также поломанные градусники, — решена. В Самаре
Увидеть и воспользоваться специальными контейнерами можно по следующим адресам: ТЦ «Строй дом» (ул. Крупской, 1), Губернский рынок (ул. Агибалова, 19), ТД «Самара Электро» (ул. Братьев Коростелевых, 3), гипермаркет «Магнит» на Партизанской, 17, «Жиллидер» (ул. Мориса Тореза, 67 А), «Энергия» (ул.