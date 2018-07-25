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14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый ледовый дворец может появиться в Нижнем Новгороде уже через три года

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал о планах строительствах.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде уже совсем скоро может появиться новый ледовый дворец, которого долгие годы с нетерпением ждут все поклонники хоккея. Во время интервью в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский рассказал, что новый ледовый дворец может появиться либо возле стадиона «Нижний Новгород»: между стадионом и храмом Александра Невского, либо недалеко от Молитовкого моста: между мостом и ЖК «Аквамарин».

Оба этих места обсуждались и раньше. Но сейчас все эти обсуждения вышли на финишную прямую.

— Реализация того или иного объекта — это вопросы возможности, подготовки территории и принятия решений, — сказал Дмитрий Сватковский. — Сейчас нужно поработать с проектной документацией, понять на какой проект мы пойдем, подготовить технико-экономическое обоснование.

Важно решить и финансовый вопрос. По словам Дмитрия Сватковского, здесь может быть два пути: федеральное софинансирование или частное партнерство. Проектом уже заинтересовались ДК «Лидер» и Газпромбанк. Однако Дмитрий Сватковский считает, что нужно побороться за федеральные деньги.

— Ледовый дворец — это знаковое объект, и это был бы прекрасный подарок к 800-лению Нижнего Новгорода.

Кроме того, по словам Дмитрия Сватковского, строительством нового ледового дворца заинтересовался и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

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