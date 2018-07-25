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13:37 (мск), источник: Sputnik.md

Клещенко: судьба клуба «Зимбру» остается под вопросом

Известный молдавский тренер и спортсмен рассказал о настоящем и будущем знаменитого футбольного клуба.

Источник: Sputnik.md

Самый знаменитый футбольный клуб Молдовы пережил несколько этапов взлетов и падения — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный молдавский футболист и тренер Сергей Клещенко.

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«Когда я пришел в “Зимбру”, был еще Советский Союз, мы были привязаны к государству. Государство привлекало определенные предприятия, которые вкладывали деньги в команду. Сейчас так происходит в Беларуси — сказал Лукашенко поддержать этот клуб — поддерживают», — пояснил Клещенко.

Новое время — это новые вызовы для футбольного клуба, продолжил собеседник.

«Когда мы стали независимой страной, клубом занялся Николай Черный, он был сильно эмоционально заряжен и вкладывал в клуб очень много денег. Но со временем каждый хочет увидеть отдачу от вложений. Сегодня “Зимбру” пытается выжить самостоятельно, насколько у них это получится — покажет время», — отметил эксперт.

Не стоит забывать о постоянной смене — юных футболистах. Пока с этим у клуба все в порядке.

«У клуба сейчас есть только собственная база, стадион в аренде у Федерации футбола на 15 лет, автобусов своих нет, есть тренировочные поля — одно искусственное, одно натуральное, радует, что туда ходят дети — почти 500 человек», — резюмировал собеседник.

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