Компьютер отличит радужку живого человека от мертвого
Польские программисты разработали алгоритм, который отличает радужку мертвого человека от радужки живого с точностью до 99 процентов, сообщается в препринте на сайте ArXiv.org.
Польские программисты разработали алгоритм, который отличает радужку мертвого человека от радужки живого с точностью до 99 процентов, сообщается в препринте на сайте ArXiv.org.
Польские программисты разработали алгоритм, который отличает радужку мертвого человека от радужки живого с точностью до 99 процентов, сообщается в препринте на сайте ArXiv.org. По мнению разработчиков, в будущем это поможет избежать хакерских атак на системы, которые идентифицируют пользователя по глазам.
Радужка глаза, как и отпечаток пальца, уникальна для каждого человека, поэтому некоторые системы используют ее для биометрической идентификации и проверки подлинности личности. Сегодня такой подход считается одним из самых эффективных в мире. Тем не менее, систему потенциально можно обойти: например, по сообщениям, сотрудники правоохранительных органов США уже используют отпечатки пальцев погибших людей, чтобы разблокировать их iPhone. Аналогичный сценарий может быть применен злоумышленниками и для радужки глаза.
Матеуш Трокелевич (Mateusz Trokielewicz) из Варшавского технологического университета и его коллеги разработали алгоритм, который отличает, принадлежит ли глаз живому человеку или мертвому. За основу они взяли архитектуру сверточной нейросети VGG-16, которая традиционно используется для распознавания изображений. Для обучения и проверки работы алгоритма исследователи использовали две базы данных. Первая содержала 574 снимка радужек 17 людей, полученных в ближнем
Разные люди фотографируют
Тестирование алгоритма показало, что он точно определяет радужки мертвых людей и крайне редко ошибочно классифицирует живые. Средняя точность работы программы составила 98,94 процента. Вероятность получить неверный результат оказалась наибольшей для снимков глаз людей, которые умерли менее 5 часов назад. Посмертные изменения в этот период времени еще не успевают проявить себя в достаточной степени.
В будущем программа может быть использована для улучшения биометрической идентификации и для выявления попыток несанкционированного доступа, в том числе с использованием глаз умершего человека. Кроме того, работа программистов указывает на потенциальные уязвимости в подобных системах.
Недавно хакерам уже удалось обмануть сканер радужной оболочки глаза смартфона Samsung Galaxy S8. Для этого им понадобилась всего одна инфракрасная фотография глаза со среднего расстояния и контактная линза.
Кристина Уласович.